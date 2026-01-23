MU nhắm 5 ngôi sao để thay Casemiro

|
Lời chia tay sớm của Casemiro như một thông báo đến các mục tiêu Man Utd đang theo đuổi, rằng chỉ cần đến Old Trafford, suất đá chính sẽ là của bạn. Hiện tại, nửa đỏ thành Manchester đang theo dõi hàng loạt ngôi sao có định giá từ 80 triệu euro trở lên.
Elliot Anderson đang được xem là mục tiêu số một của MU cho vai trò tiền vệ phòng ngự mùa tới. Theo truyền thông Anh, cầu thủ sinh năm 2003 không đặt vé Champions League làm ưu tiên, mà quan tâm hơn đến vị thế trong đội hình và suất đá chính ổn định. Đây là điều MU tin rằng họ có thể cam kết. Rào cản lớn nhất chỉ nằm ở mức giá hơn 100 triệu euro mà Nottingham Forest đưa ra.
Adam Wharton đang khẳng định vị thế một trong những tiền vệ trẻ triển vọng nhất Premier League. Ở tuổi 21, anh không đạt độ chính xác chuyền bóng cao như Anderson (80%), nhưng nổi bật ở khả năng tạo cơ hội nhờ những đường chuyền dài có chất lượng. Về phòng ngự, tuyển thủ Anh để lại dấu ấn rõ nét với 5 pha tranh chấp thắng, 2,5 lần tắc bóng và hơn 5 tình huống thu hồi bóng mỗi trận. Wharton có thể kém Anderson về thể lực hay không chiến, nhưng bù lại bằng khả năng chọn vị trí thông minh và cảm quan chiến thuật rất tốt.
Eduardo Camavinga mới 23 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao nhiều năm và đẳng cấp không phải bàn cãi. Tuy nhiên, anh được cho là không hài lòng với tình hình tại Real, khi liên tục phải thi đấu ở nhiều vị trí không phải sở trường. Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ Real sẽ cân nhắc để cầu thủ người Pháp rời đi nếu nhận đủ 90 triệu euro.
Felix Nmecha là một trong những cái tên được HLV tạm quyền Michael Carrick để mắt. Với chiều cao ấn tượng (1,9 m), khả năng đánh chặn và hỗ trợ tấn công tốt, cầu thủ thuộc biên chế Dortmund đang được nhiều CLB lớn săn đón. Mức giá Dortmund đưa ra dành cho cầu thủ 25 tuổi cũng không hề rẻ, khoảng 80 triệu euro.
Sau khi Casemiro thông báo rời đi, Carlos Baleba lại trở thành ứng viên cho vị trí tiền vệ mỏ neo tại Old Trafford. Màn trình diễn không như ý trong thời gian qua khiến cầu thủ người Cameroon phần nào giảm giá trị. Tuy nhiên, MU vẫn đánh giá cao sao trẻ 22 tuổi, cho rằng anh có những tố chất phù hợp với hệ thống chiến thuật của "Quỷ đỏ".
