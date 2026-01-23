MU nhắm 5 ngôi sao để thay Casemiro

Elliot Anderson đang được xem là mục tiêu số một của MU cho vai trò tiền vệ phòng ngự mùa tới. Theo truyền thông Anh, cầu thủ sinh năm 2003 không đặt vé Champions League làm ưu tiên, mà quan tâm hơn đến vị thế trong đội hình và suất đá chính ổn định. Đây là điều MU tin rằng họ có thể cam kết. Rào cản lớn nhất chỉ nằm ở mức giá hơn 100 triệu euro mà Nottingham Forest đưa ra.