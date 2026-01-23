Lý do Casemiro rời MU

Casemiro rời Old Trafford không phải vì thất bại chuyên môn, mà vì Manchester United không còn đủ dư địa để gánh một thương vụ vừa đắt đỏ, vừa lệch pha với quá trình tái thiết.

Casemiro sẽ rời MU sau khi mùa 2025/26 khép lại.

Khi Casemiro chuẩn bị khép lại chương cuối tại Manchester United, câu hỏi lớn không nằm ở việc anh chơi hay hay dở, mà ở chỗ: MU có thực sự cần một Casemiro với cái giá họ đã trả? Câu trả lời, nhìn từ hiện tại, là không. Nhưng điều đó không đồng nghĩa Casemiro là một “bom xịt”.

Giá trị của Casemiro

Casemiro đến Old Trafford vào mùa hè 2022 trong một bối cảnh hỗn loạn. MU khi ấy thiếu trầm trọng một tiền vệ trụ đúng nghĩa. Kế hoạch theo đuổi Frenkie de Jong đổ bể. Thị trường khép dần. Và Casemiro xuất hiện như một giải pháp “đã kiểm chứng”, mang theo năm chức vô địch Champions League, đẳng cấp hàng đầu và uy tín tuyệt đối trong phòng thay đồ. Đó là một thương vụ mang tính chữa cháy chiến lược, không phải xây nền móng dài hạn.

Vấn đề là cái giá của sự chữa cháy ấy quá đắt. 70 triệu bảng phí chuyển nhượng cho một cầu thủ đã ngoài 30 tuổi. Mức lương cơ bản 375.000 bảng mỗi tuần, thuộc nhóm cao nhất châu Âu. Tổng chi phí hơn 148 triệu bảng sau bốn mùa, không có giá trị bán lại. Trong bất kỳ mô hình quản trị hiện đại nào, đó cũng là con số khiến người ta phải nhăn mặt.

Nhưng nếu tách Casemiro ra khỏi bảng cân đối tài chính, anh không phải một sai lầm chuyên môn thuần túy. Mùa giải đầu tiên của Casemiro tại MU là minh chứng rõ ràng. Anh mang đến thứ mà đội bóng thiếu suốt nhiều năm: trật tự, kỷ luật và bản lĩnh ở trung tuyến.

Casemiro vẫn cho thấy giá trị của mình ở MU.

Casemiro không cần chạy nhiều nhất, không cần chuyền dài hoa mỹ, nhưng luôn biết đứng đúng chỗ và ra quyết định đúng lúc. Chính anh là “chất xi măng” giúp MU giành Carabao Cup 2023 và trở lại Wembley trong tư thế của một đội bóng có cấu trúc.

Đỉnh cao biểu tượng của Casemiro là trận chung kết Carabao Cup gặp Newcastle. Một pha đánh đầu mở tỷ số, một màn trình diễn giàu năng lượng và sự hiện diện áp đảo.

Ở thời điểm đó, không ai nghi ngờ giá trị của anh. MU cuối cùng cũng có một tiền vệ trụ đúng nghĩa, thứ mà họ đã tìm kiếm từ thời Michael Carrick.

Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao không tha thứ cho thời gian. Bước sang mùa thứ hai, Casemiro bắt đầu bộc lộ dấu hiệu tuổi tác. Nhịp độ Premier League ngày càng khắc nghiệt. Những khoảng trống phía sau anh lộ ra rõ hơn. Chấn thương xuất hiện nhiều hơn. Sự tin tưởng tuyệt đối từ Erik ten Hag cũng không còn nguyên vẹn. Casemiro không sụp đổ, nhưng anh không còn là điểm tựa tuyệt đối.

Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện không đảo ngược thực tế đó. Dưới thời Ruben Amorim, Casemiro từng tụt lại trong thứ tự ưu tiên, thậm chí sau cả những cầu thủ trẻ.

Song, điều đáng nói là anh không buông xuôi. Casemiro vẫn tập luyện nghiêm túc, vẫn chiến đấu để giành lại vị trí, và khi có mặt trên sân, MU thường ổn định hơn. Ở một đội hình còn nhiều mảnh ghép non nớt, kinh nghiệm của anh vẫn có giá trị.

Vì sao Casemiro phải rời đi?

Thế nhưng, bóng đá hiện đại không chỉ vận hành bằng chuyên môn. Nó vận hành bằng tài chính và định hướng. Khi INEOS bước vào Old Trafford, họ không nhìn Casemiro bằng con mắt cảm tính. Họ nhìn vào quỹ lương, độ tuổi, chu kỳ phát triển và khả năng sinh lời.

So sánh Casemiro với những bản hợp đồng Brazil thất bại trong quá khứ như Kleberson hay Antony là không công bằng.

Trong bức tranh đó, Casemiro là di sản của một giai đoạn chi tiêu thiếu kiểm soát. Không phải cầu thủ “không đủ tốt”, mà là cầu thủ không còn phù hợp với chiến lược mới.

MU cần giảm lương, cần trẻ hóa, cần những bản hợp đồng có thể đồng hành 5-7 năm, chứ không phải thêm một mùa gia hạn cho một tiền vệ sắp bước sang tuổi 34. Việc để Casemiro ra đi, vì thế, là quyết định mang tính tất yếu. Không phải vì anh tệ, mà vì MU không thể tiếp tục gánh một cấu trúc tài chính cũ kỹ.

So sánh Casemiro với những bản hợp đồng Brazil thất bại trong quá khứ như Kleberson hay Antony là không công bằng. Casemiro đã mang về danh hiệu. Anh từng là trụ cột. Anh để lại dấu ấn rõ ràng trong những khoảnh khắc quan trọng. Vấn đề của Casemiro không nằm ở sân cỏ, mà nằm ở thời điểm và giá trị hợp đồng.

Khi Casemiro rời Old Trafford, anh sẽ ra đi trong lặng lẽ, không bi kịch, cũng không hào quang rực rỡ. Nhưng nếu nhìn công bằng, anh là biểu tượng của một MU từng cố gắng rút ngắn con đường trở lại đỉnh cao bằng những khoản đầu tư tức thời.

Casemiro không sai. MU cũng không sai khi chia tay anh. Sai lầm, nếu có, nằm ở chỗ đặt niềm tin quá lớn vào những giải pháp ngắn hạn, rồi phải trả giá bằng thời gian và tiền bạc.

Casemiro không phải “bom xịt”. Anh chỉ là cái giá mà MU phải trả cho một giai đoạn đi sai nhịp.