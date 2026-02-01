Phản ứng của Sir Alex khi MU thắng 4 trận liên tiếp

Tối 7/2, huyền thoại Sir Alex Ferguson được nhìn thấy mỉm cười hạnh phúc khi chứng kiến MU thắng Tottenham 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

Sir Alex hạnh phúc khi MU duy trì phong độ ấn tượng.

Trên khu vực VIP khán đài Old Trafford, Sir Alex xuất hiện với dáng vẻ quen thuộc nhưng ánh mắt mang cảm xúc hiếm thấy trong nhiều mùa giải gần đây. Đó là sự thảnh thơi và hài lòng. Chiến thắng 2-0 trước Tottenham giúp huyền thoại người Scotland lý do để mỉm.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2/2024, MU thắng 4 trận liên tiếp tại Premier League. Quan trọng hơn, cách "Quỷ đỏ" đánh bại Tottenham cho thấy một diện mạo rõ ràng.

MU kiểm soát thế trận, áp đặt lối chơi và duy trì cường độ cao trong suốt 90 phút. Thống kê 23 cú dứt điểm của đội chủ nhà, so với chỉ một pha sút trúng đích từ phía Spurs phản ánh rõ sự chênh lệch trên sân.

Cục diện trận đấu sớm rẽ theo hướng có lợi cho MU khi Cristian Romero nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Casemiro. Trong thế hơn người, đội bóng của Carrick không vội vã, kiên nhẫn tổ chức tấn công và cuối cùng phá vỡ thế bế tắc nhờ cú dứt điểm chuẩn xác của Bryan Mbeumo sau tình huống phạt góc được dàn xếp kỹ lưỡng.

Tottenham chống đỡ trong tuyệt vọng, dù Vicario có nhiều pha cứu thua đáng chú ý. Tuy nhiên, nỗ lực của thủ thành người Italy không thể ngăn bàn ấn định tỷ số 2-0 ở phút 81, khi Bruno Fernandes dứt điểm gọn gàng từ đường căng ngang của Diogo Dalot.

Hình ảnh Sir Alex tươi cười trên khán đài là lát cắt giàu ý nghĩa cho giai đoạn hồi sinh của MU. Đội chủ sân Old Trafford hiện xây chắc vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League 2025/26, đồng thời tạo áp lực rõ rệt lên nhóm dẫn đầu. Trái lại, Tottenham chìm sâu trong khủng hoảng với 7 trận liên tiếp không thắng.

