Sức ép từ MU, Barcelona buộc FIFA thay đổi

Theo The Guardian, FIFA chuẩn bị nâng số đội tham dự Club World Cup từ 32 lên 48 ở kỳ tiếp theo vào năm 2029.

Ở kỳ FIFA World Cup phiên bản đầu tiên, Barcelona và MU đều nằm ngoài cuộc chơi.

Quyết định của FIFA được cho là bước đi chiến lược nhằm tăng sức hút thương mại lẫn chuyên môn cho giải đấu cấp CLB lớn nhất hành tinh. Nếu kế hoạch được thông qua, số suất dành cho các CLB châu Âu sẽ tăng từ 12 lên 16 vào năm 2029. Điều này đồng nghĩa lợi ích tài chính tiếp tục nghiêng về các đại diện UEFA. Năm 2025, Chelsea nhận 85 triệu bảng tiền thưởng cho chức vô địch.

Nguồn tin cho biết kế hoạch mở rộng xuất phát từ sức ép ngày càng lớn của các ông lớn châu Âu từng vắng mặt ở kỳ FIFA Club World Cup 2025. Đáng chú ý trong số đó có Barcelona và MU. Đây là 2 thương hiệu giàu truyền thống nhưng không giành được suất góp mặt. Việc những cái tên tầm cỡ đứng ngoài cuộc chơi được xem là tổn thất đáng kể về mặt hình ảnh và giá trị thương mại.

FIFA Club World Cup phiên bản 32 đội vốn là bước cải tổ mạnh tay của FIFA. Tuy nhiên, với tham vọng biến giải đấu thành "World Cup thu nhỏ" cấp CLB, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới tiếp tục tính toán phương án gia tăng số lượng đại diện, qua đó mở rộng thị trường và đảm bảo sự hiện diện của nhiều đội bóng tên tuổi.

Chelsea kiếm được tiền thưởng khổng lồ nhờ vô địch Club World Cup 2025.

Dù vậy, phiên bản 48 đội nhiều khả năng sẽ làm dấy lên tranh luận liên quan đến mật độ thi đấu và sự cân bằng lợi ích giữa các Liên đoàn. Lịch thi đấu quốc tế vốn dày đặc, trong khi các giải châu lục như Champions League vẫn giữ vai trò trung tâm ở châu Âu.

Đáng chú ý, UEFA được cho là không ngăn cản đề xuất mở rộng FIFA Club World Cup lên 48 đội của FIFA từ năm 2029. Động thái cho thấy quan hệ giữa hai Chủ tịch Aleksander Ceferin và Gianni Infantino đang ấm lên sau nhiều căng thẳng.

Trước đây, UEFA phản đối việc mở rộng FIFA Club World Cup vì lo ngại giải đấu có thể làm suy yếu vị thế của Champions League. Tuy nhiên, tổ chức bóng đá châu Âu sẵn sàng ủng hộ, với điều kiện FIFA Club World Cup không được tổ chức theo chu kỳ 2 năm 1 lần.

Nếu được thông qua, thể thức 48 đội hứa hẹn tạo ra một kỳ FIFA Club World Cup 2029 quy mô chưa từng có. Ở đó, yếu tố thương mại, quyền lực và tham vọng toàn cầu của FIFA sẽ được đẩy lên một tầm vóc mới.

