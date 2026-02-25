Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Con trai Carrick gặp sự cố hy hữu

  • Thứ tư, 25/2/2026 12:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Con trai HLV Michael Carrick suýt bị lực lượng an ninh sân vận động mời rời khu vực kỹ thuật vì nhầm lẫn danh tính.

Con trai Carrick suýt bị mời ra khỏi sân.

Hôm 24/2, Benjamin Sesko ghi bàn duy nhất giúp MU hạ Everton 1-0 để chen chân vào top 4, tạo khoảng cách 3 điểm so với Chelsea và Liverpool. Đây cũng là chiến thắng thứ 5 trong 6 trận của Carrick kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội bóng đến hết mùa.

Giữa bầu không khí hân hoan, Jacey Carrick có mặt trên khán đài sân Hill Dickinson để theo dõi cha mình làm nhiệm vụ. Con trai 15 tuổi của chiến lược gia người Anh hiện thuộc biên chế đội U18 MU và từng đeo băng đội trưởng U16.

Sau trận, cậu di chuyển xuống khu vực bên trong sân chờ cha hoàn tất các thủ tục. Tại đây, Jacey bất ngờ bị một nhân viên an ninh Everton yêu cầu xuất trình giấy tờ. Trong khoảnh khắc có phần lúng túng, cậu đáp ngắn gọn: "Cháu đi cùng Michael Carrick".

Theo truyền thông Anh, Jacey bị đưa đi kiểm tra trong thời gian ngắn trước khi được phép quay lại ăn mừng cùng cha. Sự cố nhỏ không làm lu mờ chiến thắng của MU trước Everton. Trong vai trò HLV tạm quyền, Carrick giúp đội bóng hồi sinh mạnh mẽ.

Nếu MU tiếp tục duy trì đà thăng hoa, không loại trừ khả năng Carrick sẽ được cân nhắc cho vị trí chính thức. Sắp tới, MU sẽ chạm trán Crystal Palace tại Old Trafford và làm khách trước Newcastle ở St James' Park. Cả 2 đội đều là thử thách lớn dành cho "Quỷ đỏ".

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.

