MU mua hụt hậu vệ Inter sau một cuộc gọi

Kế hoạch nâng cấp lực lượng của MU trong mùa hè tới đang vấp phải trở ngại lớn.

MU muốn có Dimarco. Ảnh: Reuters.

Sportbible cho biết MU đưa hậu vệ trái Federico Dimarco vào tầm ngắm nhằm nâng cấp hàng thủ. Nguồn tin này tiết lộ đại diện của MU từng có mặt trong trận Inter gặp Juventus tại Serie A hôm 14/2 để theo dõi tuyển thủ Italy thi đấu.

Tuy nhiên, hy vọng chiêu mộ Dimarco nhanh chóng bị dập tắt chỉ sau một cuộc trao đổi giữa hai CLB. Inter được cho là không có ý định bán ngôi sao của mình với bất kỳ mức giá nào, trong khi bản thân Dimarco cũng không muốn rời sân Giuseppe Meazza.

“Một cuộc gọi là đủ để hiểu rằng Inter sẽ không để cầu thủ hàng đầu của mình ra đi”, nguồn tin thân cận với Inter cho biết.

Dimarco là hậu vệ trái hàng đầu ở Serie A. Ảnh: Reuters.

Dimarco đang trải qua giai đoạn ấn tượng nhất trong sự nghiệp khi liên tiếp góp mặt trong Đội hình tiêu biểu Serie A hai năm gần đây. Ở mùa giải năm nay, anh có 15 pha kiến tạo sau 24 lần ra sân tại Serie A, chỉ còn kém kỷ lục của giải đấu đúng một pha kiến tạo.

Đáng chú ý, huyền thoại Roberto Carlos từng dành lời khen đặc biệt cho Dimarco, gọi anh là “một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới” và bày tỏ hy vọng cầu thủ này tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao.

Với động thái cứng rắn từ Inter, MU có lẽ sẽ phải chuyển hướng sang những mục tiêu khác. Ngoài Dimarco, “Quỷ đỏ” cũng theo dõi sát sao hậu vệ Alejandro Balde của Barcelona, thậm chí sẵn sàng đưa ra đề nghị khoảng 40 triệu euro. Tuy nhiên, con số này được cho là chưa đáp ứng mức định giá từ phía đội bóng xứ Catalonia.

Hiện tại, vị trí hậu vệ trái của MU do Luke Shaw đảm nhiệm. Ngoài ra, Diogo Dalot và Patrick Dorgu cũng có thể chơi tròn vai ở vị trí này. Dù vậy, ban lãnh đạo CLB vẫn muốn chiêu mộ một cầu thủ đẳng cấp cao để gia cố cánh trái.

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.