Khối tài sản khổng lồ của cựu tiền đạo Barcelona

Martin Braithwaite, cựu tiền đạo của Barcelona, đang mở rộng hoạt động kinh doanh tại Brazil trong thời gian thi đấu cho Gremio.

Braithwaite và vợ mở rộng kinh doanh.

Theo truyền thông Brazil, Braithwaite và vợ là Anne-Laure vừa khai trương nhà hàng mang tên Playa Paris tại thành phố Porto Alegre. Đây là địa điểm thứ 2 của thương hiệu này, sau khi nhà hàng đầu tiên được mở tại khu vực ven biển gần Barcelona (Tây Ban Nha).

Trên trang cá nhân Instagram, Braithwaite bày tỏ niềm vui khi dự án kinh doanh mới chính thức đi vào hoạt động. Tiền đạo người Đan Mạch chia sẻ rằng đây là một cột mốc đặc biệt đối với cả hai vợ chồng.

Hiện tại, Braithwaite thi đấu cho CLB Gremio, đội bóng có đại bản doanh tại chính thành phố Porto Alegre. Điều đó giúp anh có thể trực tiếp theo dõi và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của gia đình.

Braithwaite vốn không xa lạ với lĩnh vực đầu tư ngoài sân cỏ. Trong nhiều năm qua, tiền đạo 34 tuổi rót vốn vào nhiều lĩnh vực khác nhau như bất động sản, nhà thông minh, thời trang và ẩm thực. Cùng với vợ, anh còn phát triển thương hiệu Braithwaite’s Kitchen, dịch vụ giao đồ ăn có trụ sở tại Barcelona.

Theo nhiều nguồn tin, các khoản đầu tư của Braithwaite và vợ giúp tài sản của anh tăng vọt lên hơn 250 triệu bảng. Đáng chú ý, công ty bất động sản của anh từng khởi đầu với khoản đầu tư khoảng 600.000 bảng nhưng nhanh chóng được định giá hơn 200 triệu bảng chỉ sau vài năm.

Dù sự nghiệp bóng đá có phần thăng trầm, Braithwaite vẫn từng khoác áo nhiều CLB có tiếng ở châu Âu như Toulouse, Middlesbrough, Espanyol và đặc biệt Barcelona. Tuyển thủ Đan Mạch cũng có 69 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia và ghi được 10 bàn thắng.

