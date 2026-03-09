Chính phủ Malaysia chấp nhận phán quyết vụ bê bối nhập tịch

Chính phủ Malaysia tôn trọng phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch, đồng thời coi đây là bài học lớn cho bóng đá nước này.

Chính phủ Malaysia chấp nhận phán quyết của CAS.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Taufiq Johari, cho biết chính phủ nước này chấp nhận quyết định của CAS vì toàn bộ quá trình được tiến hành theo đúng thủ tục pháp lý. "Quy trình được thực hiện đầy đủ và chúng tôi tôn trọng phán quyết. Chính phủ sẽ xem xét các bước tiếp theo cần thực hiện", ông Taufiq phát biểu.

Theo vị bộ trưởng, vụ việc liên quan đến các cầu thủ nhập tịch sử dụng giấy tờ không hợp lệ là bài học quan trọng, song điều đó không đồng nghĩa với việc các chương trình phát triển bóng đá quốc gia phải dừng lại. "Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và đánh giá lại các bước đi tiếp theo", ông nhấn mạnh.

Phát biểu này được đưa ra sau khi CAS giữ nguyên án phạt do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) áp đặt đối với 7 cầu thủ vì sử dụng hồ sơ không hợp lệ trong quá trình xin nhập tịch để thi đấu cho tuyển Malaysia.

Theo quyết định của CAS, các cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Facundo Garces sẽ chấp hành án treo giò 12 tháng trong các trận đấu chính thức.

Thời điểm này, bóng đá Malaysia đang chờ đợi phán quyết từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Khả năng cao "Harimau Malaya" sẽ bị xử thua 0-3 ở các trận gặp Việt Nam và Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027.