Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chính phủ Malaysia chấp nhận phán quyết vụ bê bối nhập tịch

  • Thứ hai, 9/3/2026 18:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chính phủ Malaysia tôn trọng phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch, đồng thời coi đây là bài học lớn cho bóng đá nước này.

Chính phủ Malaysia chấp nhận phán quyết của CAS.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Taufiq Johari, cho biết chính phủ nước này chấp nhận quyết định của CAS vì toàn bộ quá trình được tiến hành theo đúng thủ tục pháp lý. "Quy trình được thực hiện đầy đủ và chúng tôi tôn trọng phán quyết. Chính phủ sẽ xem xét các bước tiếp theo cần thực hiện", ông Taufiq phát biểu.

Theo vị bộ trưởng, vụ việc liên quan đến các cầu thủ nhập tịch sử dụng giấy tờ không hợp lệ là bài học quan trọng, song điều đó không đồng nghĩa với việc các chương trình phát triển bóng đá quốc gia phải dừng lại. "Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và đánh giá lại các bước đi tiếp theo", ông nhấn mạnh.

Phát biểu này được đưa ra sau khi CAS giữ nguyên án phạt do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) áp đặt đối với 7 cầu thủ vì sử dụng hồ sơ không hợp lệ trong quá trình xin nhập tịch để thi đấu cho tuyển Malaysia.

Theo quyết định của CAS, các cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Facundo Garces sẽ chấp hành án treo giò 12 tháng trong các trận đấu chính thức.

Thời điểm này, bóng đá Malaysia đang chờ đợi phán quyết từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Khả năng cao "Harimau Malaya" sẽ bị xử thua 0-3 ở các trận gặp Việt Nam và Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

AFC ra phán quyết trận Việt Nam gặp Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027 vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch vào ngày 31/3.

5 giờ trước

AFC chịu áp lực vụ bê bối bóng đá Malaysia

Đến ngày 9/3, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa đưa ra phán quyết liên quan đến bê bối hồ sơ nhập tịch của tuyển Malaysia.

8 giờ trước

Án phạt FIFA khiến cầu thủ Malaysia trả giá

Án treo giò từ FIFA khiến Imanol Machuca không thể thi đấu, buộc CLB Velez Sarsfield tính phương án chấm dứt sớm hợp đồng cho mượn.

24 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Malaysia Malaysia

Đọc tiếp

Nhung con so khien Yamal duoc dat canh Messi hinh anh

Những con số khiến Yamal được đặt cạnh Messi

18:00 7/3/2026 18:00 7/3/2026

0

Khi đặt cạnh những thống kê ở giai đoạn đầu sự nghiệp tại Barcelona, Lamine Yamal đang tạo ra những con số khiến nhiều người phải nhắc lại cái tên Lionel Messi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý