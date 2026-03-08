Án phạt FIFA khiến cầu thủ Malaysia trả giá

Án treo giò từ FIFA khiến Imanol Machuca không thể thi đấu, buộc CLB Velez Sarsfield tính phương án chấm dứt sớm hợp đồng cho mượn.

Án treo giò từ FIFA khiến Imanol Machuca không thể thi đấu, buộc CLB Velez Sarsfield tính phương án chấm dứt sớm hợp đồng cho mượn.

HLV Guillermo Barros Schelotto của Velez Sarsfield cho biết đội bóng Argentina hoàn toàn bất ngờ trước án treo giò dành cho cầu thủ chạy cánh Imanol Machuca. Phát biểu với báo chí tại Argentina, ông Schelotto thừa nhận ban huấn luyện từng tin rằng Machuca có thể thi đấu trọn mùa giải.

“Những gì xảy ra với Machuca không phải điều chúng tôi mong đợi. Chúng tôi nghĩ cậu ấy sẽ được phép thi đấu trong suốt cả năm”, ông nói.

Theo Schelotto, việc không thể sử dụng Machuca là điều đáng tiếc đối với Velez. Tuy vậy, đội bóng vẫn muốn duy trì mối quan hệ với cầu thủ này trong tương lai.

“Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể sử dụng cậu ấy. Chúng tôi sẽ xem điều gì là tốt nhất cho cầu thủ và cho CLB, nhưng chúng tôi cũng muốn tiếp tục có cậu ấy trong kế hoạch lâu dài”, vị HLV chia sẻ.

Dù mất một phương án trên hàng công, Velez khẳng định sẽ không tìm người thay thế trên thị trường chuyển nhượng. “Chúng tôi sẽ không ký hợp đồng với cầu thủ mới. Vị trí đó sẽ được đảm nhiệm bởi những cầu thủ đang có trong đội hoặc các cầu thủ trẻ”, Schelotto nói thêm.

Theo truyền thông Argentina, Velez đang cân nhắc kích hoạt điều khoản chấm dứt sớm hợp đồng cho mượn Machuca vào tháng 6. Cầu thủ này thuộc biên chế CLB Fortaleza của Brazil.

Trong thời gian còn lại, Velez vẫn trả lương cho Machuca và cho phép anh tập luyện cùng đội. Sau đó, cầu thủ này sẽ trở lại Brazil để chấp hành án treo giò kéo dài đến tháng 11.

Trường hợp của Machuca phản ánh hệ quả từ bê bối liên quan đến hồ sơ cầu thủ nhập tịch tại Malaysia.

Trước đó, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên án phạt của FIFA đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Phán quyết liên quan đến việc đăng ký bảy cầu thủ nhập tịch bằng hồ sơ bị làm giả.