Án phạt FIFA khiến cầu thủ Malaysia trả giá

  • Chủ nhật, 8/3/2026 20:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Án treo giò từ FIFA khiến Imanol Machuca không thể thi đấu, buộc CLB Velez Sarsfield tính phương án chấm dứt sớm hợp đồng cho mượn.

HLV Guillermo Barros Schelotto của Velez Sarsfield cho biết đội bóng Argentina hoàn toàn bất ngờ trước án treo giò dành cho cầu thủ chạy cánh Imanol Machuca. Phát biểu với báo chí tại Argentina, ông Schelotto thừa nhận ban huấn luyện từng tin rằng Machuca có thể thi đấu trọn mùa giải.

“Những gì xảy ra với Machuca không phải điều chúng tôi mong đợi. Chúng tôi nghĩ cậu ấy sẽ được phép thi đấu trong suốt cả năm”, ông nói.

Theo Schelotto, việc không thể sử dụng Machuca là điều đáng tiếc đối với Velez. Tuy vậy, đội bóng vẫn muốn duy trì mối quan hệ với cầu thủ này trong tương lai.

“Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể sử dụng cậu ấy. Chúng tôi sẽ xem điều gì là tốt nhất cho cầu thủ và cho CLB, nhưng chúng tôi cũng muốn tiếp tục có cậu ấy trong kế hoạch lâu dài”, vị HLV chia sẻ.

Dù mất một phương án trên hàng công, Velez khẳng định sẽ không tìm người thay thế trên thị trường chuyển nhượng. “Chúng tôi sẽ không ký hợp đồng với cầu thủ mới. Vị trí đó sẽ được đảm nhiệm bởi những cầu thủ đang có trong đội hoặc các cầu thủ trẻ”, Schelotto nói thêm.

Theo truyền thông Argentina, Velez đang cân nhắc kích hoạt điều khoản chấm dứt sớm hợp đồng cho mượn Machuca vào tháng 6. Cầu thủ này thuộc biên chế CLB Fortaleza của Brazil.

Trong thời gian còn lại, Velez vẫn trả lương cho Machuca và cho phép anh tập luyện cùng đội. Sau đó, cầu thủ này sẽ trở lại Brazil để chấp hành án treo giò kéo dài đến tháng 11.

Trường hợp của Machuca phản ánh hệ quả từ bê bối liên quan đến hồ sơ cầu thủ nhập tịch tại Malaysia.

Trước đó, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên án phạt của FIFA đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Phán quyết liên quan đến việc đăng ký bảy cầu thủ nhập tịch bằng hồ sơ bị làm giả.

Hà Trang

Malaysia FIFA Vélez Sarsfield Guillermo Barros Schelotto Imanol Machuca Kế hoạch lâu dài FAM

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Ho so gia va quyen luc cua 'co' bong da Malaysia hinh anh

Hồ sơ giả và quyền lực của 'cò' bóng đá Malaysia

16:00 7/3/2026 16:00 7/3/2026

Vụ bê bối cầu thủ nhập tịch giả giấy tờ không chỉ làm lung lay uy tín của bóng đá Malaysia mà còn phơi bày vai trò đáng ngại của các “cò” trung gian trong hệ thống quản trị.

