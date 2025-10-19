Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quả 'bom xịt' 55 triệu bảng của Newcastle

Từ chỗ là bản hợp đồng được kỳ vọng nhất mùa hè, Anthony Elanga dần trở thành vật tế thần trong mắt người hâm mộ Newcastle.

Elanga sau sút phong độ trong màu áo Newcastle.

Hôm 18/10, cầu thủ người Thụy Điển bị thay ra ngay sau hiệp một trong thất bại 1-2 trước Brighton ở vòng 8 Premier League. Dấu hiệu cho thấy sự kiên nhẫn của HLV Eddie Howe đang bị thử thách nghiêm trọng.

Elanga được Newcastle chiêu mộ với giá 55 triệu bảng từ Nottingham Forest, đi kèm kỳ vọng mang lại tốc độ và đột biến cho hàng công. Tuy nhiên, sau 11 trận, cựu cầu thủ MU chưa có bàn thắng hay kiến tạo. Màn thể hiện bạc nhược trước Brighton khiến anh chỉ được chấm 4/10 điểm.

Mọi thứ đảo ngược quá nhanh với Elanga. Anh thi đấu bùng nổ tại Forest với 18 bàn và có 11 kiến tạo trên mọi đấu trường mùa trước, trở thành một trong những mũi nhọn nguy hiểm nhất tại Premier League. Nhưng hiện tại, Elanga chỉ còn là cái bóng mờ.

Trên mạng xã hội, luồng chỉ trích Elanga ngày càng tăng. Nhiều người cho rằng Elanga nên ngồi dự bị để Jacob Murphy trở lại đội hình chính, ít nhất cho đến khi cầu thủ người Thụy Điển tìm lại cảm giác bóng. Một số ý kiến gay gắt mô tả anh là "cầu thủ có tốc độ nhưng vụng về", "mất bóng như cơm bữa".

Phong độ hiện tại khiến Elanga đối mặt áp lực khủng khiếp, vừa phải thích nghi với hệ thống chiến thuật phức tạp của Howe, vừa chịu sức ép từ cái giá chuyển nhượng khổng lồ. Trong một tập thể Newcastle đang khát bàn thắng và niềm tin, Elanga hóa thành quả "bom xịt" đáng thất vọng.

