Siêu phẩm gây kinh ngạc của Woltemade

Dù Newcastle để thua 1-2 trước Brighton trên sân khách, tiền đạo Nick Woltemade vẫn để lại dấu ấn đậm nét ở vòng 8 Premier League tối 18/10.

Woltemade tỏa sáng tại Newcastle. Ảnh: Reuters.

Phút 76 trên sân American Express, Woltemade nhận bóng từ đường căng ngang của Lewis Miley, trước khi giật gót đẳng cấp làm tung lưới Brighton, gỡ hòa 1-1 cho Newcastle.

Pha lập công của Woltemade khiến khán đài sân American Express của Brighton chết lặng, trong khi các cầu thủ Newcastle sung sướng chạy đến chia vui cùng Woltemade.

Trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại siêu phẩm của Woltemade nhanh chóng trở nên viral. Một tài khoản viết: "Không thể tin được, bàn thắng quá đẹp". Người hâm mộ khác bình luận: "Đây chắc chắn là bàn thắng có thể tranh giải đẹp nhất mùa". Một CĐV khác lên tiếng: "Woltemade đúng là món hời của Newcastle".

Dù không thể giúp Newcastle tránh thất bại 1-2 trước Brighton, Woltemade vẫn nhận được nhiều lời khen vì những đóng góp tích cực. Từ đầu mùa, tuyển thủ Đức đã ghi 5 bàn trên mọi đấu trường, dẫn đầu danh sách vua phá lưới của CLB.

Từ một bản hợp đồng bị hoài nghi về năng lực khi đến để thay thế Alexander Isak, Woltemade đã chứng minh tài năng và nhanh chóng được xếp vào nhóm tân binh gây ấn tượng nhất Premier League mùa này.

Trận thua trước Brighton khiến Newcastle rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League.

Lammens gây sốt trước đại chiến Liverpool Khoảnh khắc Senne Lammens tập luyện trước khi MU làm khách trên sân Anfield ở vòng 8 Premier League tối 19/10 gây bão trên mạng xã hội X.