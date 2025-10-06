Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cú đá 'triệu view' của tiền đạo đắt nhất lịch sử Newcastle

  • Thứ hai, 6/10/2025 10:14 (GMT+7)
Đêm 5/10, người hâm mộ phát cuồng trước cú đá penalty của Nick Woltemade giúp Newcastle thắng Nottingham Forest 2-0 thuộc vòng 7 Premier League 2025/26.

Cú đá tung nóc lưới của Woltemade gây sốt.

Phút 84, Bruno Guimaraes bị phạm lỗi trong vùng cấm và Newcastle được hưởng 11 m. Trên chấm phạt đền, Woltemade tiến đến với dáng chạy chậm rãi, gần như thách thức mọi quy luật. Rồi anh tung cú sút căng như búa bổ, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, chạm nóc lưới trong tiếng ồ lên kinh ngạc của hơn 50.000 khán giả trên sân St James’ Park.

Không thủ môn nào có thể cản phá cú đá vừa mạnh, vừa chính xác, vừa có độ "ngông" hiếm thấy của Woltemade. Trên mạng xã hội X, người hâm mộ liên tục chia sẻ đoạn clip về cú đá của Woltemade, qua đó sớm vượt mốc triệu view.

Một tài khoản viết: "Nick Woltemade - cú phạt đền đẹp nhất lịch sử". Một người khác bình luận: "Không tin nổi, cú sút vừa kỳ lạ vừa hoàn hảo". Có người chỉ thốt lên ngắn gọn: "Tuyệt mỹ, chưa từng thấy quả 11 m nào đẹp đến vậy".

Gia nhập Newcastle để thay thế Alexander Isak, Woltemade nhanh chóng tỏa sáng. Với bàn thắng vào lưới Forest, anh trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử Newcastle ghi bàn trong 3 trận Premier League đầu tiên, đồng thời là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong cả trận đầu tiên đá chính tại Ngoại hạng Anh và Champions League cho CLB.

Với thể hình cao 1,98 mét, kỹ thuật mềm mại và khả năng dứt điểm toàn diện, Woltemade đang khiến người hâm mộ Newcastle phát cuồng. Có vẻ như bản hợp đồng 85 triệu euro của "Chích chòe" dần chứng tỏ giá trị xứng đáng từng xu.

Woltemade đi vào lịch sử Newcastle

Tối 5/10, Nick Woltemade góp công vào chiến thắng 2-0 của Newcastle United trước Nottingham Forest thuộc vòng 7 Premier League 2025/26.

Bị Bayern chê 'ngu ngốc', Newcastle cười sau lưng với Woltemade

Tiền đạo cao 1,98 mét đang tỏa sáng rực rỡ với 3 bàn sau 4 trận đá chính, trở thành minh chứng sống động cho sự táo bạo và đúng đắn của đội bóng nước Anh.

Thương vụ 'bom tấn' đắt nhất lịch sử Newcastle bị chê 'ngu ngốc'

Cựu Chủ tịch Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge khẳng định Newcastle "ngu ngốc" khi bỏ ra tới 85 triệu euro chiêu mộ Nick Woltemade.

  • Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

Haaland e ngai Kane, Mbappe hinh anh

Haaland e ngại Kane, Mbappe

1 giờ trước 09:17 6/10/2025

Erling Haaland thừa nhận cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới châu Âu mùa này khốc liệt hơn bao giờ hết khi phải cạnh tranh trực tiếp với Harry Kane và Kylian Mbappe.

