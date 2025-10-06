Cú đá 'triệu view' của tiền đạo đắt nhất lịch sử Newcastle

Đêm 5/10, người hâm mộ phát cuồng trước cú đá penalty của Nick Woltemade giúp Newcastle thắng Nottingham Forest 2-0 thuộc vòng 7 Premier League 2025/26.

Cú đá tung nóc lưới của Woltemade gây sốt.

Phút 84, Bruno Guimaraes bị phạm lỗi trong vùng cấm và Newcastle được hưởng 11 m. Trên chấm phạt đền, Woltemade tiến đến với dáng chạy chậm rãi, gần như thách thức mọi quy luật. Rồi anh tung cú sút căng như búa bổ, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, chạm nóc lưới trong tiếng ồ lên kinh ngạc của hơn 50.000 khán giả trên sân St James’ Park.

Không thủ môn nào có thể cản phá cú đá vừa mạnh, vừa chính xác, vừa có độ "ngông" hiếm thấy của Woltemade. Trên mạng xã hội X, người hâm mộ liên tục chia sẻ đoạn clip về cú đá của Woltemade, qua đó sớm vượt mốc triệu view.

Một tài khoản viết: "Nick Woltemade - cú phạt đền đẹp nhất lịch sử". Một người khác bình luận: "Không tin nổi, cú sút vừa kỳ lạ vừa hoàn hảo". Có người chỉ thốt lên ngắn gọn: "Tuyệt mỹ, chưa từng thấy quả 11 m nào đẹp đến vậy".

Gia nhập Newcastle để thay thế Alexander Isak, Woltemade nhanh chóng tỏa sáng. Với bàn thắng vào lưới Forest, anh trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử Newcastle ghi bàn trong 3 trận Premier League đầu tiên, đồng thời là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong cả trận đầu tiên đá chính tại Ngoại hạng Anh và Champions League cho CLB.

Với thể hình cao 1,98 mét, kỹ thuật mềm mại và khả năng dứt điểm toàn diện, Woltemade đang khiến người hâm mộ Newcastle phát cuồng. Có vẻ như bản hợp đồng 85 triệu euro của "Chích chòe" dần chứng tỏ giá trị xứng đáng từng xu.