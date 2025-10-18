Welbeck thăng hoa

Tiền đạo Danny Welbeck có màn trình diễn bùng nổ giúp Brighton đánh bại Newcastle 2-1 ở vòng 8 Premier League tối 18/10.

Welbeck sắm vai người hùng của Brighton. Ảnh: Reuters.

Trên sân nhà American Express, Welbeck mở tỷ số cho Brighton ở phút 41, trước khi tự mình ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 84. Xen giữa cú đúp của Welbeck là pha làm bàn đẹp mắt của Nick Woltemade bên phía Newcastle vào phút 76.

Đây là các bàn thắng thứ 3 và 4 của Welbeck cho Brighton ở mùa này. Trước đó, anh từng lập cú đúp vào lưới Chelsea trong trận thắng 3-1 tại vòng 6 Premier League hôm 27/9.

Theo thống kê của Statman Dave, Welbeck ghi bàn ở 17 mùa giải Premier League trong sự nghiệp – thành tích mà chưa tiền đạo nào ở mùa 2025/26 có thể sánh kịp. Tính từ đầu mùa trước, Welbeck có 14 bàn tại Premier League, vượt mặt Joao Pedro và Cody Gakpo (cùng 12 bàn).

Ở mùa 2024/25, tiền đạo 34 tuổi cũng đi vào lịch sử khi trở thành chân sút số một của Brighton tại Premier League với 31 bàn, vượt kỷ lục trước đó của Pascal Gross (30 bàn).

Chiến thắng 2-1 trước Newcastle giúp Brighton tạm vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League, với 12 điểm sau 8 trận. Đây cũng là trận thắng thứ 3 của thầy trò Fabian Hürzeler tại giải quốc nội mùa này.

