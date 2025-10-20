Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Quyết định gây phẫn nộ trong ngày MU hạ Liverpool

  • Thứ hai, 20/10/2025 05:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tổ trọng tài gây tranh cãi khi từ chối quả phạt đền của Liverpool dù bóng chạm tay Amad trong vùng cấm.

Pha để bóng chạm tay của Amad.

Phút 18, Amad Diallo để bóng chạm tay khi chặn cú sút của Cody Gakpo. Cầu thủ Liverpool đòi phạt đền nhưng trọng tài chính Michale Oliver vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và ra dấu cho trận đấu tiếp tục. Thậm chí, tổ VAR cũng không vào cuộc ở pha bóng này.

Theo Hiệp hội trọng tài chuyên nghiệp (PGMOL), pha bóng này được xác định không có lỗi của Amad, do cầu thủ bên phía MU để thay ở "vị trí tự nhiên".

Quyết định này đã gây ra làn sóng phản đối trên mạng xã hội. "Những quy tắc trong bóng đá hiện đại gây ra quá nhiều mâu thuẫn. Sau Amad, De Ligt để bóng chạm tay nhưng cũng không có phạt đền cho Liverpool", một tài khoản bình luận. "Đó phải là một quả phạt đền" diễn đàn fan "The Kop", Anfield Edition bức xúc. "Trọng tài đã cướp đi điểm số của chúng ta", một CĐV khác cho biết.

Bỏ qua khoảnh khắc gây tranh cãi, Amad đã có ngày thi đấu ấn tượng với tỷ lệ chuyền 89%, 3 lần thu hồi bóng, 2 lần tạo cơ hội và quan trọng hơn cả là đường kiến tạo để Bryan Mbeumo ghi bàn mở tỷ số.

Nói về việc để Amad thi đấu trong vai trò hậu vệ cánh, HLV Ruben Amorim nhận xét: "Amad hoàn toàn phù hợp với vai trò này. Hôm nay, cậu ấy đã rất buồn khi bị thay ra sớm nhưng trước đó, Amad đã phải nhận thẻ phạt. Nếu không có thẻ vàng, Amad sẽ được chơi đến cuối trận. Cậu ấy đã phải vật lộn với nỗi đau mất người thân trong những tuần qua. Nhưng chúng tôi luôn ở bên cậu ấy".

MU lần đầu thắng Liverpool tại Anfield kể từ tháng 1/2016, qua đó thu hẹp khoảng cách với top 4 xuống chỉ còn 2 điểm. Thậm chí, đây còn là lần đầu tiên sau 517 ngày, đoàn quân của Amorim mới thắng 2 trận liền tại Ngoại hạng Anh.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Tottenham thua ngược Aston Villa

Tối 19/10, Aston Villa ngược dòng thắng Tottenham 2-1 ngay trên sân đối phương thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.

10 giờ trước

Duy Anh

MU đấu Liverpool Liverpool FC MU Liveprool Premier League

    Đọc tiếp

    Amorim da dung ve Cunha hinh anh

    Amorim đã đúng về Cunha

    2 giờ trước 06:25 20/10/2025

    0

    Matheus Cunha trở thành chìa khóa trong chiến thắng của Manchester United trước Liverpool, không chỉ bằng bàn thắng hay kiến tạo, mà bằng thứ vũ khí quan trọng nhất trong bóng đá hiện đại: trí tuệ chiến thuật.

    Cham diem MU sau tran thang Liverpool hinh anh

    Chấm điểm MU sau trận thắng Liverpool

    2 giờ trước 06:25 20/10/2025

    0

    Đêm 19/10, Bryan Mbeumo và Harry Maguire được chấm điểm cao nhất khi MU đánh bại Liverpool 2-1 trên sân Anfield thuộc vòng 8 Premier League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý