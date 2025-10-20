Quyết định gây phẫn nộ trong ngày MU hạ Liverpool

Tổ trọng tài gây tranh cãi khi từ chối quả phạt đền của Liverpool dù bóng chạm tay Amad trong vùng cấm.

Pha để bóng chạm tay của Amad.

Phút 18, Amad Diallo để bóng chạm tay khi chặn cú sút của Cody Gakpo. Cầu thủ Liverpool đòi phạt đền nhưng trọng tài chính Michale Oliver vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và ra dấu cho trận đấu tiếp tục. Thậm chí, tổ VAR cũng không vào cuộc ở pha bóng này.

Theo Hiệp hội trọng tài chuyên nghiệp (PGMOL), pha bóng này được xác định không có lỗi của Amad, do cầu thủ bên phía MU để thay ở "vị trí tự nhiên".

Quyết định này đã gây ra làn sóng phản đối trên mạng xã hội. "Những quy tắc trong bóng đá hiện đại gây ra quá nhiều mâu thuẫn. Sau Amad, De Ligt để bóng chạm tay nhưng cũng không có phạt đền cho Liverpool", một tài khoản bình luận. "Đó phải là một quả phạt đền" diễn đàn fan "The Kop", Anfield Edition bức xúc. "Trọng tài đã cướp đi điểm số của chúng ta", một CĐV khác cho biết.

Bỏ qua khoảnh khắc gây tranh cãi, Amad đã có ngày thi đấu ấn tượng với tỷ lệ chuyền 89%, 3 lần thu hồi bóng, 2 lần tạo cơ hội và quan trọng hơn cả là đường kiến tạo để Bryan Mbeumo ghi bàn mở tỷ số.

Nói về việc để Amad thi đấu trong vai trò hậu vệ cánh, HLV Ruben Amorim nhận xét: "Amad hoàn toàn phù hợp với vai trò này. Hôm nay, cậu ấy đã rất buồn khi bị thay ra sớm nhưng trước đó, Amad đã phải nhận thẻ phạt. Nếu không có thẻ vàng, Amad sẽ được chơi đến cuối trận. Cậu ấy đã phải vật lộn với nỗi đau mất người thân trong những tuần qua. Nhưng chúng tôi luôn ở bên cậu ấy".

MU lần đầu thắng Liverpool tại Anfield kể từ tháng 1/2016, qua đó thu hẹp khoảng cách với top 4 xuống chỉ còn 2 điểm. Thậm chí, đây còn là lần đầu tiên sau 517 ngày, đoàn quân của Amorim mới thắng 2 trận liền tại Ngoại hạng Anh.