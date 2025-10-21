Bầu Đức thấy HAGL ‘chìm’ mà không vớt?

HAGL đang "chết dí" ở đáy bảng xếp hạng. Trong khi các ông bầu khác đều sốt ruột với số phận của đội nhà nên ít nhiều có động thái để vực dậy đội bóng thì bầu Đức vẫn im hơi lặng tiếng.

HAGL đứng chót bảng xếp hạng sau 7 vòng. Ảnh: Hoang Anh Gia Lai FC.

Những thông tin gần đây về tình hình tài chính của HAGL rất khả quan khi gánh nặng nợ nần đang ngày càng “vơi” đi khiến người hâm mộ mừng cho bầu Đức. Nhưng đó là với vấn đề làm ăn của HAGL.

Còn nhìn vào đội bóng, “tài sản” mà bầu Đức từng tuyên bố là có thể từ bỏ mọi thứ chứ không thể bỏ bóng đá, cảm giác như ông chủ của HAGL dường như ngó lơ, ít nhất là trên các phương tiện truyền thông cũng như các giải pháp để hy vọng thay đổi số phận của đội bóng con cưng.

Thực tế, HAGL mấy mùa nay đã yếu nay lại càng yếu hơn. Nhiều cầu thủ trụ cột như Quang Nho, Ngọc Quang, Quốc Việt… ra đi đã để lại khoảng trống rất lớn về chuyên môn. Các cầu thủ do HAGL được đào tạo ra không còn chất lượng như những lời nhận xét của người trong cuộc.

Có chăng, nó chỉ có giá trị “ảo” mang tính làm an lòng người hâm mộ trước thềm V.League 2025/26. Có thể thấy ở V.League, nhiều đội sở hữu lực lượng nguồn nội binh yếu nhưng quan trọng, họ tìm được ngoại binh chất lực nên tạo được trục xương sống vững chãi. Còn HAGL, chất lực của lực lượng “lính đánh thuê” này hiện rất tệ.

Trung vệ Jairo có dấu hiệu sa sút phong độ, bị đối phương bắt chặt mỗi khi tham gia tình huống cố định nên không thể ghi bàn. Tiền vệ Marcel cũng mờ nhạt không kém. Hai cầu thủ ngoại còn lại thì “bặt vô ôm tính”. Ở trận gặp Hải Phòng vừa qua, tiền vệ Fraga Rodrigo xuất phát ở ghế dự bị và vào sân từ phút 45. Tiền đạo Dos Santos Gabriel chỉ thi đấu 3 trận kể từ đầu mùa.

Với một đội hình nhìn đâu cũng yếu, về chất lượng đội hình, HAGL không thể gây được khó dễ cho đối phương. Lối chơi của đội bóng ở mùa giải này cũng không còn rõ nét. Dường như bộ đôi GĐKT Vũ Tiến Thành và HLV Lê Quang Trãi đang mất phương hướng trong việc định hình lối chơi của HAGL khi tấn công không rõ ràng, phòng ngự cũng không rõ nét.

HAGL đứng trước nguy cơ rớt hạng ở mùa giải này. Ảnh: Hoang Anh Gia Lai FC.

Với chiến thuật “lờ đờ nước hến” ấy, HAGL chỉ có thể đánh lừa được chính mình chứ không gây được khó khăn cho đối phương. Nói đội bóng phố Núi chơi như… con rối do đối thủ điều khiển cũng không sai.

Với những vấn đề chuyên môn ấy, dễ hiểu HAGL thi đấu rất bết bát. Đội bóng phố Núi có 6 trận liền không thắng, thủng lưới đến 8 bàn và đặc biệt, chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng, đành xếp chót bảng.

Đến thời điểm này, V.League 2025/26 chứng kiến những cuộc thay đổi mạnh mẽ trên khu kỹ thuật. Có HLV vì lòng tự trọng do thành tích yếu kém của đội nhà nên từ chức, như ông Phan Như Thuật của SLNA. Có ông bầu không muốn nhìn đội chìm sâu vào khủng hoảng nên quyết ra tay thay cả đội ngũ lãnh đạo lẫn HLV trưởng. Bầu Hiển của Hà Nội là ví dụ điển hình. Becamex TP.HCM cũng thay HLV khi thấy thành tích đội nhà đi xuống sau những bất ổn.

Đáng nói, đa phần các đội đều thu về kết quả khả quan khi thay tướng. SLNA đã có điểm trước “ông lớn” CAHN dưới quyền tân HLV Văn Sỹ Sơn. Becamex TP.HCM bại ĐKVĐ Nam Định ngay tại sân đối thủ khi được dẫn dắt bởi HLV Đặng Trần Chỉnh.

Tình hình của HAGL bây giờ còn bết bát hơn so với các đội bóng trên. Giới mộ điệu thực sự sốt ruột bởi viễn cảnh xuống hạng của đội nhà. Đâu có, họ đang kêu gọi bầu Đức cải tổ khu kỹ thuật của đội bóng để hy vọng tạo sự đột biến về lối chơi khi lực lượng không thể thay đổ.

Rõ ràng, HAGL chỉ có thể hy vọng tạo sự đột biến một khi bầu Đức ra tay để cứu vãn tình thế trước khi chưa muộn.