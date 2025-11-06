Nguyễn Filip trở lại đội hình chính của CAHN

Chiều 6/11, thủ môn Nguyễn Filip bình phục chấn thương háng nhanh hơn dự kiến và trở lại trong đội hình của CAHN.

Nguyễn Filip trở lại sau gần 3 tuần dính chấn thương háng.

Trong chuyến làm khách trước Macarthur FC ở lượt trận thứ 4 bảng E AFC Champions League Two 2025/26, thủ môn Việt kiều Nguyễn Filip bất ngờ được HLV Mano Polking điền tên vào đội hình xuất phát của CAHN. Filip trở lại khung gỗ kể từ khi dính chấn thương háng trong trận lượt đi với chính đối thủ này trên sân Hàng Đẫy hôm 23/10.

Ở trận đấu đó, Filip phải rời sân ở phút 72, nhường chỗ cho thủ môn trẻ Vũ Thành Vinh. Chỉ ít phút sau khi anh rời sân, CAHN bị Macarthur FC gỡ hòa 1-1. Điều này khẳng định vai trò quan trọng của thủ thành sinh năm 1992 trong hệ thống phòng ngự của đội bóng ngành công an.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, Filip được chẩn đoán tái phát chấn thương háng và cần từ 6 đến 8 tuần để hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, việc anh có thể ra sân sớm hơn dự kiến gần một tháng cho thấy nỗ lực đáng nể trong quá trình điều trị và tập luyện hồi phục.

Trong thời gian Filip vắng mặt, CAHN vẫn duy trì phong độ ổn định với hai chiến thắng liên tiếp tại V.League. Trong đó, CAHN thắng 1-0 trước CA TP.HCM và 2-0 trước PVF-CAND. Hiện CAHN chỉ kém Ninh Bình 4 điểm, đồng thời đá ít hơn 2 trận ở giải quốc nội.

Sự trở lại của Nguyễn Filip không chỉ mang lại sự yên tâm cho CAHN trong cuộc đua tại AFC Champions League Two mà còn là tín hiệu tích cực với tuyển Việt Nam trước kỳ FIFA Days tháng 11. Nếu có phong độ tốt và thể trạng ổn định, thủ môn Việt kiều hoàn toàn có thể được HLV Kim Sang-sik triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho trận đấu với Lào.