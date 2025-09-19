Ngẩn ngơ vì Nguyễn Filip

Sai lầm của Nguyễn Filip không phải là chuyện hiếm kể từ khi người gác đền này khoác áo Công an Hà Nội.

Sai lầm vẫn tiếp diễn với Nguyễn Filip.

Tối 18/9, giới chuyên môn lại nhắc đến tên của người gác đền này bởi sai sót nghiêm trọng trong trận hòa 2-2 của CAHN với chủ nhà Beijing Guoan ở lượt đầu vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026

Hai sai lầm nghiêm trọng

Phát biểu sau trận, HLV Mano Polking tiếc nuối khi đội nhà không thể giành chiến thắng. Theo chiếc lược gia này, CAHN xứng đáng có 3 điểm nhưng đánh rơi cơ hội. Ông Mano Polking không muốn đi sâu vào lý do mất điểm.

Tuy nhiên, những ai xem đều hiểu hàm ý của lời giải thích "chúng tôi chỉ có vài khoảnh khắc mất tập trung". Chỉ vài khoảnh khắc mất tập trung đó đánh đổi bằng một chiến thắng của CAHN. Nguyễn Filip là cái tên đáng chú ý trong lời chia sẻ "vài khoảnh khắc mất tập trung ấy".

Nói theo ngôn ngữ trực diện của giới chuyên môn thì thủ thành này mắc sai lầm nghiêm trọng. Cả 2 bàn thua của CAHN đều có lỗi rất lớn của anh.

Nguyễn Filip mắc lỗi trong trận hòa của CAHN. Ảnh: CAHN.

Đầu tiên, Nguyễn Filip đổ người cản cú sút của Chi Zhongggou vốn nằm trong tầm kiểm soát. Thế nhưng, anh để bóng bật tay lăn vào lưới. Bàn thua thứ hai thực sự là thảm họa khi Nguyễn Filip chuyền bóng trúng chân Zhang Yuan, tạo điều kiện cho cầu thủ này không cần bất cứ động tác nào khác ngoài cú vung chân làm rung lưới đại diện V.League.

Cả 2 tình huống tiếp tục phác họa những lỗi mà Nguyễn Filip thường mắc phải cả chân lẫn tay như thường thấy. Một trận hòa trên sân khách không phải là bi kịch với CAHN, thậm chí là kết quả chấp nhận được, bởi cơ hội vẫn còn nhiều ở phía trước. Thế nhưng, nó thực sự là thảm kịch với Nguyễn Filip.

Không gọi là "bi kịch" sao được khi anh là một thủ môn dày dặn kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc quốc tế, từng thi đấu ở sân chơi có đẳng cấp cao hơn rất nhiều nhưng lại mắc 2 sai lầm rất khó chấp nhận.

Tiếp tục mất điểm

Khác với tiền đạo khi có thể chơi vật vờ suốt trận nhưng chỉ cần một khoảng khắc chói sáng là thành người hùng, vị trí thủ môn đòi hỏi sự ổn định trong suốt cả một quá trình chứ không còn chỉ một trận đấu. Bởi chỉ một khoảnh khắc sai lầm của thủ môn sẽ khiến cho công sức của cả một tập thể "đổ sông đổ bể".

Nguyễn Filip từng trải lòng về sự khắc nghiệt của vị trí thủ môn rằng không ai nhớ tới hàng chục pha cứu thua, ngược lại mang tiếng khi mắc một sai lầm. Ý thức được sự mong manh ấy nhưng người xem vẫn chưa thấy cầu thủ Việt kiều này khỏa lấp những khoảng trống về chuyên môn bởi sai lầm vẫn tiếp diễn.

Nguyễn Filip chưa có sự ổn định cần thiết. Ảnh: CAHN.

Không mong muốn nhưng phải thừa nhận, Nguyễn Filip chưa thể hiện được danh tiếng và kỳ vọng khi trở về Việt Nam dù rằng người gác đền này là ngôi sao sáng khi thi đấu ở châu Âu.

Có lẽ nhận ra sự thiếu ổn định ấy nên niềm tin ở vị trí ĐTQG dành cho Nguyễn Filip cũng không cao. Đó là một trong những lý do HLV Kim Sang-sik trao vị trí số một vào tay một thủ môn Nguyễn Đình Triệu, thay vì Nguyễn Filip dù Đặng Văn Lâm cũng có lúc không hiện hữu.

Những trận đấu ở tầm CLB thời điểm này đều nằm trong tầm ngắm của HLV Kim Sang-sik để chuẩn bị nhân sự cho tuyển Việt Nam tham dự 2 trận vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 10 tới. Nhưng xem ra với màn trình diễn tệ hại trước Beijing Guoan, việc Nguyễn Filip không tìm được chỗ đứng trong khung thành tuyển việt Nam trước đối thủ nhỏ Nepal âu cũng không phải là bất ngờ.