Trọng tài gây tranh cãi trong trận đấu của Nam Định

  • Thứ tư, 5/11/2025 21:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 5/11, việc trọng tài quyết định từ chối phạt đền cho Nam Định ở phút 87 trong trận thua 0-1 trước Gamba Osaka tại lượt 4 bảng F, AFC Champions League Two 2025/26 gây tranh cãi.

Trọng tài Baraa Aisha từ chối phạt đền cho Nam Định gây tranh cãi.

Tình huống diễn ra ở phút 87. Cú đánh đầu ngược của Kyle Hudlin tạo điều kiện để Lý Công Hoàng Anh bắt volley. Tuy nhiên, bóng chạm vào tay một hậu vệ Gamba Osaka rõ ràng trước khi thủ môn đội khách ôm gọn.

Các cầu thủ Nam Định lập tức phản ứng dữ dội với trọng tài Baraa Aisha, nhưng trọng tài người Palestine từ chối thổi phạt đền. Do AFC Champions League Two không áp dụng VAR, tình huống này không thể được xem lại để thay đổi quyết định của trọng tài.

Quyết định gây tranh cãi ấy khiến cầu thủ và khán giả Nam Định bùng nổ phản ứng, còn hy vọng có điểm của đội chủ nhà dần khép lại. Nhiều cổ động viên Nam Định bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội.

AFC Champions League anh 1

Cận cảnh bóng chạm tay hậu vệ của Gamba Osaka.

“Quả không pen ảo thật”, “Mất quả pen rõ như ban ngày”, “Không có VAR thì chịu” trở thành những bình luận xuất hiện trên các diễn đàn bóng đá. Một số ý kiến cho rằng AFC nên áp dụng công nghệ hỗ trợ video ngay từ vòng bảng để tránh những tranh cãi tương tự.

Trước đó, Nam Định nhập cuộc đầy quyết tâm nhưng lại sớm thủng lưới ở phút thứ 8. Sang hiệp 2, đội bóng thành Nam kiểm soát bóng tốt hơn, tấn công nhiều hơn nhưng các ngoại binh vẫn thi đấu bế tắc, thiếu gắn kết.

Kết quả thua 0-1 khiến Nam Định nhận thất bại thứ hai liên tiếp trước Gamba Osaka. Dù cơ hội đi tiếp vẫn còn, trận thua đầy tiếc nuối và quyết định gây tranh cãi của trọng tài khiến đội bóng thành Nam thêm phần cay đắng.

