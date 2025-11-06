Trợ lý của HLV Polking lại nhận thẻ đỏ

Trong trận đấu giữa Macarthur FC với CAHN tại AFC Champions League Two 2025/26 diễn ra chiều 6/11, trợ lý Luis Viegas phải nhận thẻ đỏ và rời khỏi khu vực cabin kỹ thuật.

Trợ lý Luis nhận thẻ đỏ trong trận CAHN - Macarthur FC

Phút 74 trong trận đấu giữa CAHN và Macarthur FC tại bảng E, AFC Champions League Two 2025/26, trợ lý HLV người Brazil - Luis Viegas bất ngờ phải nhận thẻ đỏ. Theo hình ảnh ghi lại từ truyền hình, ông Viegas phản ứng thái quá với tổ trọng tài sau một tình huống tranh cãi, dẫn đến việc bị rút thẻ đỏ trực tiếp và buộc phải rời khỏi khu vực kỹ thuật trong sự ngỡ ngàng của ban huấn luyện CAHN.

Đây không phải lần đầu trợ lý người Brazil dính án phạt. Trước đó, ở trận CAHN thắng Becamex TP.HCM 3-0 hồi cuối tháng 8, ông cũng từng bị trọng tài Lê Vũ Linh rút thẻ đỏ vì có lời lẽ xúc phạm và phản ứng với tổ trọng tài. Sau đó, Ban Kỷ luật VFF phạt ông 5 triệu đồng và cấm chỉ đạo trong hai trận đấu liên tiếp của đội bóng ngành Công an.

Trợ lý của HLV Polking ngỡ ngàng khi phải nhận thẻ phạt.

Không chỉ trợ lý Luis phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, CAHN còn chứng kiến tình huống hy hữu ở cuối trận khi tiền đạo Leo Artur phải nhận thẻ vàng trước khi kịp chạm bóng. Cầu thủ người Brazil được tung vào sân thay người, nhưng do nóng vội, anh bước vào sân khi trọng tài chưa cho phép và ngay lập tức bị cảnh cáo.

Trận đấu khép lại với thất bại 1-2 cho CAHN, khiến đội bóng của HLV Mano Polking đánh mất ngôi đầu bảng. Ngoài việc mất điểm, những chiếc thẻ phạt không đáng có cùng các phản ứng nóng nảy cho thấy đội bóng ngành Công an cần kiểm soát cảm xúc tốt hơn nếu muốn tiến xa ở đấu trường châu lục.