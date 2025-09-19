'Amorim nguy cơ bị sa thải vào cuối tuần này'

Cựu danh thủ Alan Shearer bi quan về tương lai của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trước màn so tài với Chelsea.

Amorim chưa thể vực dậy MU.

23h30 ngày mai (20/9), Manchester United tiếp đón Chelsea thuộc vòng 5 Ngoại hạng Anh, và một thất bại nữa có thể đẩy thầy trò Ruben Amorim xuống nhóm "cầm đèn đỏ", kịch bản khó chấp nhận với một trong những CLB giàu truyền thống nhất xứ sương mù.

Theo Alan Shearer, nguyên nhân chính nằm ở sự kiên định của Amorim với triết lý 3-4-3. “Ông ấy sẽ hoặc thành công, hoặc chết dưới chính lưỡi kiếm của mình", Shearer nhấn mạnh, đồng thời chỉ ra rằng lối chơi này khiến Man Utd hoàn toàn lép vế trước Man City trong thất bại 0-3 tuần trước. Shearer cảnh báo rằng nếu "Quỷ đỏ" tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược, ban lãnh đạo sẽ buộc phải ra tay.

"Amorim phải nhanh chóng cải thiện điều gì đó. Họ không thể cứ mãi giậm chân ở vị trí 14, 15, 16 tại Ngoại hạng Anh. Với số tiền đã chi tiêu, điều này là không thể chấp nhận", Shearer nhận xét.

"Amorim không thể chịu thêm một trận thua bạc nhược nữa. Khi triết lý không mang lại hiệu quả, mọi huấn luyện viên đều biết họ sẽ đối mặt với điều gì", cựu danh thủ người Anh cho biết thêm.

Gary Neville cũng đồng quan điểm khi cho rằng Manchester United không thể bước sang tháng 10 trong tình trạng đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng. Dù đã chi tới 236 triệu bảng để đưa về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Senne Lammens, kết quả vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc.

Thậm chí, những ngôi sao như Rashford, Sancho hay Hojlund đều đã phải rời CLB theo dạng cho mượn, trong khi màn trình diễn của các tân binh còn nhạt nhòa. Một số cầu thủ trong nội bộ được cho là vẫn chưa thích nghi với cách vận hành chiến thuật của Amorim dù ông đã gắn bó 10 tháng.