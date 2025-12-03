Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Kim Sang-sik lập kỷ lục bất bại cùng U22 Việt Nam

  • Thứ tư, 3/12/2025 18:22 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Nắm quyền các đội tuyển Việt Nam từ tháng 5/2024, HLV Kim Sang-sik chưa lần nào nếm mùi thua trận kể từ khi nắm đội tuyển U22/U23 ở các giải đấu chính thức.

U22 Việt Nam khởi đầu ở SEA Games 33 suôn sẻ. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Chiều 3/12, Đình Bắc lập cú đúp giúp U22 Việt Nam hạ Lào 2-1 ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala. Kết quả này giúp HLV Kim Sang-sik nối dài thành tích 100% trận thắng ở các giải chính thức với các đội tuyển U22/U23 Việt Nam ở những giải đấu chính thức.

Nếu không tính các giải giao hữu của U22 hay U23 (khi HLV người Hàn giao lại cho người khác tạm quyền), ông Kim Sang-sik toàn thắng khi dẫn các đội trẻ Việt Nam ở vòng loại U23 Asian Cup, hay đỉnh cao là chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 (thắng Lào 3-0, Campuchia 2-1, Philippines 2-1, Indonesia 1-0 ở chung kết).

Ông thầy 49 tuổi dẫn dắt đội toàn thắng 4 trận ở vòng loại U23 châu Á 2026, chỉ thủng lưới 2 bàn và ghi 8 bàn, khẳng định vị thế. Tỷ lệ thắng này cho thấy HLV Kim Sang-sik rất biết cách giải quyết các đối thủ ở khu vực và châu lục.

Hiện tại, U22 Việt Nam (tiếp nối U23) đang khởi đấu suôn sẻ ở SEA Games 33 tại Thái Lan, với trận thắng ở ngày mở màn gặp Lào. Nếu duy trì đà này, Kim Sang-sik có thể phá kỷ lục của bóng đá Việt Nam.

Tất cả bàn thắng trận U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào Chiều 3/12, U22 Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua U22 Lào thuộc trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.

Tường Linh

HLV Kim Sang sik SEA games

