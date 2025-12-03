HLV Kim Sang-sik lập kỷ lục bất bại cùng U22 Việt Nam

|
U22 Việt Nam khởi đầu ở SEA Games 33 suôn sẻ. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).
Chiều 3/12, Đình Bắc lập cú đúp giúp U22 Việt Nam hạ Lào 2-1 ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala. Kết quả này giúp HLV Kim Sang-sik nối dài thành tích 100% trận thắng ở các giải chính thức với các đội tuyển U22/U23 Việt Nam ở những giải đấu chính thức.
Nếu không tính các giải giao hữu của U22 hay U23 (khi HLV người Hàn giao lại cho người khác tạm quyền), ông Kim Sang-sik toàn thắng khi dẫn các đội trẻ Việt Nam ở vòng loại U23 Asian Cup, hay đỉnh cao là chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 (thắng Lào 3-0, Campuchia 2-1, Philippines 2-1, Indonesia 1-0 ở chung kết).
Ông thầy 49 tuổi dẫn dắt đội toàn thắng 4 trận ở vòng loại U23 châu Á 2026, chỉ thủng lưới 2 bàn và ghi 8 bàn, khẳng định vị thế. Tỷ lệ thắng này cho thấy HLV Kim Sang-sik rất biết cách giải quyết các đối thủ ở khu vực và châu lục.
Hiện tại, U22 Việt Nam (tiếp nối U23) đang khởi đấu suôn sẻ ở SEA Games 33 tại Thái Lan, với trận thắng ở ngày mở màn gặp Lào. Nếu duy trì đà này, Kim Sang-sik có thể phá kỷ lục của bóng đá Việt Nam.
Tiết lộ về HLV Park Hang-seo
Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.