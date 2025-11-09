59 tuổi, Romario vẫn không rời khỏi ánh đèn sân khấu. Sau khi chia tay bạn gái 22 tuổi, ông lại bị bắt gặp đi cùng một “bóng hồng bí ẩn”, theo The Sun.

Romario chia tay bạn gái kém 37 tuổi

Romario từng khiến cả thế giới say mê bằng những bàn thắng tại World Cup 1994. Giờ đây, ông lại khiến dư luận xôn xao vì chuyện tình cảm. Cựu danh thủ xác nhận chia tay Alicya Gomes, nữ sinh viên 22 tuổi, kém ông 37 tuổi.

Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, sau khi Romario kết thúc cuộc tình ngắn ngủi với nữ influencer Marcelle Ceolin. Họ gặp nhau trong chiến dịch tranh cử của ông, và lần đầu xuất hiện công khai tại lễ hội Rock in Rio. Thời điểm đó, Romario đưa Alicya đi xem ca sĩ Mariah Carey biểu diễn.

Câu chuyện tình này kết thúc lặng lẽ. Cả hai ngừng theo dõi nhau trên mạng xã hội. Ngay sau đó, truyền thông Brazil đưa tin Romario bị bắt gặp đi cùng một phụ nữ tóc vàng trong buổi ra mắt album tại Rio de Janeiro. Cặp đôi được nhìn thấy trò chuyện thân mật ở một góc khuất.

Romario từng dành cho Alicya nhiều cử chỉ tình cảm. Ông tổ chức sinh nhật cho cô tại biệt thự riêng, gọi cô là “người tuyệt vời theo mọi cách”. Alicya, khi ấy là sinh viên dinh dưỡng, từng công khai tài khoản mạng xã hội với 5.000 người theo dõi, rồi sau đó chuyển sang chế độ riêng tư khi mối quan hệ bị chú ý quá mức.

Khoảng cách tuổi tác khổng lồ giữa hai người gây tranh luận dữ dội. Một số người bênh vực, nói rằng “tình yêu không có tuổi”, trong khi nhiều người khác chỉ trích Romario đang sống trong ảo tưởng. Nhưng với ông, dư luận dường như chẳng có nghĩa gì.

Cuộc đời Romario luôn song hành với hào quang và scandal. Sáu đứa con, nhiều mối tình ồn ào, và thói quen thẳng thắn đến mức gây sốc. Ông từng tuyên bố tình dục giúp mình thi đấu tốt hơn. “Trước trận, nếu tôi thấy hứng, tôi sẽ làm tình rồi ra sân. Khi đó tôi thấy nhẹ nhõm hơn”, Romario từng nói.

Giờ đây, ở tuổi gần 60, ông vẫn không thay đổi. Một phần vì bản tính ngạo nghễ, một phần vì khát vọng sống như chính cách ông từng chơi bóng, bản năng, táo bạo và đầy khoái cảm.

Romario từng là biểu tượng của niềm vui Brazil trên sân cỏ. Còn bây giờ, ông chỉ còn lại niềm vui cho riêng mình, và có lẽ, đó mới là điều duy nhất ông chưa từng học cách từ bỏ.