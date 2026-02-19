Diện mạo gây sốt của Romario

Người hâm mộ bất ngờ khi chứng kiến thể trạng ấn tượng của huyền thoại bóng đá Brazil trong một trận đấu thể thao trên bãi biển.

Cơ thể săn chắc ấn tượng của Romario.

Ở tuổi 60, cựu danh thủ từng vô địch World Cup vẫn khiến tất cả phải trầm trồ với thân hình săn chắc và phong độ đáng nể, dù rời xa bóng đá chuyên nghiệp gần hai thập kỷ.

Trong đoạn video được chia sẻ hồi đầu tuần, Romario thi đấu bộ môn "foot-volley", môn thể thao có luật chơi tương tự bóng chuyền nhưng các cầu thủ không được dùng tay, thay vào đó sử dụng chân, đầu và ngực để đưa bóng qua lưới.

Xuất hiện trên bãi biển với thân hình vạm vỡ, không mỡ thừa, Romario thu hút mọi ánh nhìn. Ông kết hợp cùng nhà vô địch "foot-volley" Anderson Aguia trong một trận đấu đôi và thể hiện kỹ thuật điêu luyện cùng cảm giác bóng tinh tế. Sau chiến thắng, bộ đôi ăn mừng đầy phấn khích trước ống kính máy quay.

Đoạn clip Romario thi đấu "foot-volley" nhanh chóng trở nên viral trên mạng xã hội. Nhiều bình luận bày tỏ sự kinh ngạc trước thể trạng của cựu tiền đạo. "Tuổi tác chỉ là con số! Thân hình hoàn hảo", một tài khoản viết. Người khác thậm chí cho rằng ông còn sung sức hơn cả thời khoác áo tuyển quốc gia, trong khi có người hài hước đề nghị "hãy đưa ông ấy tới World Cup".

Romario vốn là một trong những biểu tượng lớn nhất của thể thao Brazil. Ông từng cùng tập thể "Selecao" đăng quang tại World Cup 1994, đồng thời giành danh hiệu Quả bóng Vàng của giải đấu năm đó.

Tuy nhiên, bóng đá không phải niềm đam mê duy nhất của ông. Ngay từ thập niên 1990, Romario làm quen với bộ môn "foot-volley" và sau khi giải nghệ năm 2009, ông dành nhiều thời gian hơn cho môn thể thao này. Thậm chí, ông từng giành ngôi á quân tại Giải vô địch "foot-volley" thế giới năm 2001.

Sau khi giải nghệ, Romario còn lấn sân sang chính trị và từng giữ chức Thượng nghị sĩ đại diện cho Rio de Janeiro giai đoạn 2021-2023.

Jhon Duran đấu vật ở trận ra mắt CLB Nga Hôm 18/2, Jhon Duran có pha phạm lỗi xấu xí ở trận giao hữu ra mắt Zenit thắng Krasnodar 1-0.