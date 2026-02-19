Bốn khúc cua định mệnh của Carrick

Michael Carrick không chỉ đang giữ ghế tạm quyền ở Old Trafford, mà còn đứng trước 4 bài kiểm tra có thể định đoạt tương lai của chính mình.

Gần 2 tuần không ra sân là điều hiếm khi xảy ra với MU, một CLB vốn quen với lịch thi đấu dày đặc trên nhiều mặt trận. Nhưng lúc này, họ không còn League Cup, dừng bước ở FA Cup và cũng vắng bóng tại đấu trường châu Âu. Lần đầu sau nhiều năm, Old Trafford trải qua quãng lặng bất thường giữa mùa giải.

Lịch thi đấu thưa thớt phơi bày thực tế rằng mùa giải này có thể khép lại mà không danh hiệu. Thế nhưng bầu không khí tại Old Trafford lại không hề ảm đạm.

Lý do nằm ở Carrick

Từ khi trở lại với vai trò tạm quyền ở MU, Carrick mang đến sự thay đổi rõ rệt. MU bất bại cả 5 trận, trong đó có 4 chiến thắng. Họ hạ Manchester City, Arsenal, Tottenham và Fulham. Chuỗi thắng dừng lại ở trận hòa 1-1 với West Ham, nhưng vị trí thứ 4 vẫn được giữ vững.

Sau 26 vòng, "Quỷ đỏ" hơn Chelsea đúng một điểm. Khoảng cách mong manh ấy khiến mọi trận đấu phía trước đều có ý nghĩa sống còn.

Carrick có khởi đầu như mơ ở MU. Ảnh: Reuters.

Carrick không chỉ cải thiện kết quả. Ông giúp đội bóng chơi mạch lạc hơn, phản ứng tốt hơn khi bị gây sức ép. Một số quyết định quản lý nhân sự cũng cho thấy ông muốn thiết lập quyền lực riêng, thay vì chỉ là cái bóng của người tiền nhiệm.

Nhưng cảm hứng không đủ để giữ ghế ở Manchester United. Bốn trận đấu lớn phía trước mới là câu trả lời.

Trước hết là chuyến làm khách tại St James’ Park ngày 4/3. Newcastle của Eddie Howe đang nuôi tham vọng chen chân vào nhóm đầu. Sân đấu ấy vốn không dễ thở.

Nếu Carrick không kiểm soát được nhịp độ và thế trận, trận đấu có thể trôi theo kịch bản giống như với West Ham: bế tắc, nặng nề, thiếu ý tưởng. Một chiến thắng tại đây sẽ là lời tuyên bố rằng đà thăng hoa không chỉ đến từ hiệu ứng thay tướng.

Sau đó là cuộc tiếp đón Aston Villa tại Old Trafford ngày 15/3. Đội bóng của Unai Emery đang đứng thứ 3 và hơn MU 5 điểm. Đây là trận sân nhà duy nhất của MU tại Premier League trong tháng ba.

Không gian quen thuộc có thể trở thành lợi thế, nhưng cũng đồng nghĩa với áp lực lớn hơn. Villa tổ chức tốt, kỷ luật và sắc bén trong chuyển trạng thái. Nếu Carrick muốn chứng minh ông đủ năng lực đối đầu những HLV hàng đầu, đây là cơ hội rõ ràng nhất.

Nếu muốn có vị trí chính thức, Carrick còn nhiều thử thách đang chờ. Ảnh: Reuters.

Tháng tư là chuyến đi "lành ít dữ nhiều" đến Stamford Bridge. Chelsea đang hồi sinh và chính là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua top 4. Tính chất của màn thư hùng này có thể giống một "trận chung kết".

Thắng, MU tạo khoảng cách có lợi về điểm số. Thua, mọi lợi thế có thể biến mất. Trong những cuộc đọ sức như vậy, bản lĩnh của HLV thể hiện rõ nhất ở cách điều chỉnh giữa trận và cách đọc tình huống.

Và trận đấu lớn còn lại là Liverpool vào ngày 2/5. Trận derby nước Anh luôn có giá trị riêng. Nhưng trong bối cảnh cuộc đua Champions League còn bỏ ngỏ, nó mang ý nghĩa gấp đôi.

Liverpool đang có mùa giải bảo vệ danh hiệu không như kỳ vọng, song họ vẫn là đối thủ lớn. Nếu Carrick kết thúc chuỗi trận quyết định bằng một chiến thắng trước Liverpool, đó sẽ là khoảnh khắc hoàn hảo để khép lại giai đoạn tạm quyền.

Bốn khúc cua thử thách năng lực

Carrick hiểu rõ Old Trafford hơn ai hết. Ông từng là cầu thủ của kỷ nguyên vàng. Ông biết tiêu chuẩn ở đây cao đến mức nào.

Câu chuyện cổ tích chỉ được kể trọn vẹn khi nó có đoạn kết phù hợp. Nếu MU giữ được vị trí trong top 4 và đánh bại những đối thủ trực tiếp, ban lãnh đạo sẽ phải cân nhắc nghiêm túc.

Tạm quyền có thể là vai trò nhất thời. Nhưng trong bóng đá, quyền lực thuộc về người mang lại kết quả. Carrick tạo được niềm tin, giờ ông cần biến niềm tin ấy thành kết quả.

Old Trafford từng chứng kiến nhiều HLV bước qua cánh cửa này với danh xưng "tạm thời". Nhưng rất ít người biến nó thành điểm khởi đầu cho một nhiệm kỳ dài hạn.

Carrick đang nắm trong tay cơ hội làm điều đó. Phần còn lại phụ thuộc vào 4 trận đấu bản lề cho cuộc đua và cả chính ông.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.