MU được khuyên bỏ qua Carrick, bổ nhiệm Simeone

Bất chấp những tín hiệu tích cực dưới thời Michael Carrick, Roy Keane vẫn cho rằng MU cần một cuộc cải tổ thật sự với Diego Simeone là lựa chọn lý tưởng.

Keane đánh giá cao Simeone hơn Carrick.

Carrick giúp "Quỷ đỏ" tìm lại sự ổn định với chuỗi kết quả ấn tượng, đánh bại Man City, Arsenal, Fulham và Tottenham trước khi bị West Ham cầm hòa. Cách tiếp cận của ông được đánh giá cao khi giữ bộ khung ổn định, hạn chế xoay tua và mạnh dạn trao cơ hội cho Kobbie Mainoo. Nhiều ý kiến cho rằng sự đơn giản ấy mang lại hiệu quả tức thì cho đội chủ sân Old Trafford.

Tuy nhiên, Keane không thay đổi quan điểm. Trên chương trình Stick to Football, cựu đội trưởng MU một lần nữa kêu gọi bổ nhiệm Diego Simeone. Theo ông, chiến lược gia người Argentina sở hữu cá tính, bản lĩnh và thành tích đủ sức tạo ra bước ngoặt dài hạn. Keane tin rằng MU cần một HLV sẵn sàng áp đặt kỷ luật thép và thiết lập chuẩn mực mới trong phòng thay đồ.

Carrick đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng theo Keane, nếu muốn thay đổi bền vững, MU cần một HLV đẳng cấp và đủ chất thép để tái thiết toàn diện. "Tôi đã nói nhiều năm rồi, tôi muốn thấy Simeone dẫn dắt Manchester United", Keane kết luận.

Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình từ Andy Townsend. Cựu hậu vệ người Anh cho rằng MU cần một nhà cầm quân từng chinh chiến đỉnh cao và quen với áp lực khổng lồ từ truyền thông lẫn khán đài như Simeone.

Dù đội bóng do Simeone dẫn dắt thường bị xem thực dụng, MU lúc này cần sự chắc chắn và tính tổ chức hơn là thứ bóng đá hoa mỹ. Đáng chú ý, Simeone được cho là có thể rời Atletico Madrid sau mùa giải này.

