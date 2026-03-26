Mbappe nghĩ gì khi Neymar dự World Cup?

  • Thứ năm, 26/3/2026 16:53 (GMT+7)
Kylian Mbappe tin Neymar sẽ kịp trở lại World Cup 2026, bất chấp việc bị loại khỏi đợt triệu tập mới nhất của tuyển Brazil.

Kylian Mbappe trở thành tâm điểm khi lên tiếng về tương lai của Neymar tại đội tuyển Brazil. Trong bối cảnh HLV Carlo Ancelotti gây tranh cãi vì không triệu tập tiền đạo kỳ cựu, ngôi sao người Pháp vẫn đặt niềm tin vào sự trở lại của đàn anh.

Phát biểu trước trận giao hữu giữa Pháp và Brazil sẽ diễn ra lúc 3h ngày 27/3, Mbappe nhấn mạnh giá trị của Neymar ở sân chơi lớn nhất: "World Cup là nơi của các ngôi sao. Với tôi, Neymar là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất. Tôi không thể tưởng tượng giải đấu này mà thiếu anh ấy".

Dù vậy, Mbappe cũng giữ sự tôn trọng với Ancelotti, người từng dẫn dắt anh tại Real Madrid. Cựu sao PSG cho rằng quyết định cuối cùng thuộc về HLV trưởng và mọi quan điểm đều cần được nhìn nhận.

Khi được hỏi về vai trò của Neymar và Vinicius Jr., Mbappe cho rằng hai cầu thủ đều có cơ hội để thể hiện: "Vinicius cần bước lên một tầm cao mới ở đội tuyển, nhưng Neymar vẫn là Neymar. Anh ấy là cầu thủ đặc biệt".

Bất chấp những lo ngại về thể trạng, Mbappe tin Neymar sẽ sẵn sàng cho World Cup 2026. Cả hai từng gắn bó nhiều năm tại PSG, và theo Mbappe, chính điều đó giúp anh hiểu rõ khát khao thi đấu của tiền đạo người Brazil.

"Anh ấy là cầu thủ tạo ra sự khác biệt. Tôi đã học được nhiều điều khi chơi cùng. Tôi hiểu Neymar, và tôi tin anh ấy sẽ góp mặt", Mbappe khẳng định.

Quan điểm này cũng trùng với nhận định của nhiều huyền thoại Brazil, những người kỳ vọng Neymar kịp hồi phục để thuyết phục ban huấn luyện.

Trong khi đó, Ancelotti vẫn giữ lập trường. Nhà cầm quân người Italy nhấn mạnh lắng nghe mọi ý kiến, nhưng trách nhiệm lựa chọn đội hình thuộc về mình.

Ở một diễn biến khác, Mbappe từ chối xem tuyển Pháp là cửa trên trước Brazil: "Không thể coi mình là ứng viên số một khi đối đầu đội bóng có 5 ngôi sao trên áo. Đây là cơ hội để chúng tôi kiểm chứng sức mạnh trước World Cup".

Romario đang 'ăn mày dĩ vãng' khi bênh Neymar

Cựu danh thủ Romario vừa gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông khi công khai chỉ trích HLV Carlo Ancelotti vì gạt tên Neymar.

4 giờ trước

Ancelotti không nhượng bộ Neymar

Nội bộ tuyển Brazil dậy sóng trước World Cup 2026 khi HLV Carlo Ancelotti vẫn kiên định với việc không triệu tập Neymar.

19 giờ trước

Neymar gây tranh cãi vì ngày đêm chơi poker

Việc Neymar dành gần 24 giờ chơi poker giữa lúc bị loại khỏi danh sách thi đấu khiến hình ảnh của anh tiếp tục gây tranh cãi tại Brazil.

45:2710 hôm qua

Neymar đánh lừa thủ môn trên chấm penalty Sáng 19/3, Neymar ghi bàn cho Santos trong trận thua 1-2 trước Internacional tại vòng 7 giải VĐQG Brazil.

Đào Trần

    Đọc tiếp

    World Cup la gioi han song con cua Italy hinh anh

    World Cup là giới hạn sống còn của Italy

    40 phút trước 17:00 26/3/2026

    0

    Với bóng đá Italy, thêm một kỳ World Cup bị bỏ lỡ không chỉ là thất bại thể thao, mà là dấu hiệu rõ ràng của một hệ sinh thái đang suy yếu.

    8 muc tieu trong danh sach rut gon cua MU hinh anh

    8 mục tiêu trong danh sách rút gọn của MU

    46 phút trước 16:55 26/3/2026

    0

    Manchester United chuẩn bị kỳ chuyển nhượng lớn với 8 mục tiêu trọng điểm, trong đó ưu tiên hàng đầu là thay thế Casemiro và làm mới tuyến giữa.

    Grealish mat gia hinh anh

    Grealish mất giá

    48 phút trước 16:52 26/3/2026

    0

    Everton cân nhắc kích hoạt điều khoản mua đứt Jack Grealish từ Man City, trong bối cảnh mức giá 50 triệu bảng được cho là khó khả thi.

