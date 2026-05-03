Maguire kiếm bộn tiền nhờ một cái tên

Từ tâm điểm chỉ trích, Harry Maguire trở lại đội một MU và thu về hàng triệu bảng nhờ sức hút thương hiệu cá nhân.

Maguire đang trải qua một trong những màn lột xác đáng chú ý nhất sự nghiệp. Trung vệ của Manchester United không chỉ tìm lại vị trí trong đội hình mà còn gặt hái thành công lớn về mặt thương mại.

Theo các số liệu tài chính, công ty riêng HM 5 Ltd của Maguire đang giữ 8,7 triệu bảng tiền dự trữ. Trong năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2025, doanh nghiệp này đạt hơn 4 triệu bảng lợi nhuận ròng, đồng thời đóng khoảng 1,15 triệu bảng tiền thuế và các khoản liên quan.

Tổng giá trị thu nhập từ bản quyền hình ảnh của trung vệ người Anh ước tính lên tới 8 triệu bảng.

Biệt danh “Slabhead” (tạm dịch: Đầu đá tảng) từng mang tính trêu chọc nay lại trở thành thương hiệu cá nhân giúp Maguire tăng giá trị hình ảnh và kiếm tiền. Cầu thủ 33 tuổi hiện nhận mức lương khoảng 190.000 bảng mỗi tuần tại Manchester United, song nguồn thu ngoài sân cỏ đang trở thành điểm nhấn đáng kể.

Trên sân, Maguire cũng cho thấy dấu hiệu hồi sinh. Anh từng ghi bàn quyết định trong chiến thắng 2-1 trước Liverpool hồi tháng 10/2025, thời điểm đội bóng còn được dẫn dắt bởi Ruben Amorim.

Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, trung vệ này có 12 lần ra sân và đang lấy lại hình ảnh vững chắc của một người đội trưởng.

Tương lai của Maguire tại Old Trafford cũng được đảm bảo. Dù từng đối mặt khả năng ra đi khi hợp đồng cũ sắp hết hạn, anh đã ký gia hạn thêm một năm, kéo dài đến hè 2027 kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm.

“Được khoác áo Manchester United là vinh dự lớn nhất. Tôi muốn tiếp tục cống hiến và tạo thêm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cùng người hâm mộ”, Maguire chia sẻ.

Khoảnh khắc Maguire đánh sập Anfield Harry Maguire ghi bàn quyết định giúp MU chấm dứt chuỗi 9 năm không thắng trên sân nhà của Liverpool vào rạng sáng 20/10.

