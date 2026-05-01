Tình thế đảo ngược với Maguire

Từng bị gạt khỏi đội hình chính, Harry Maguire giờ trở lại như điểm tựa hàng thủ, minh chứng cho cú xoay chuyển ngoạn mục tại Old Trafford.

Maguire trở lại mạnh mẽ sau khi bị tước băng đội trưởng.

Maguire lần đầu trải lòng về quyết định bị tước băng đội trưởng tại Manchester United, thừa nhận đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh không còn nằm trong kế hoạch trọng tâm của HLV Erik ten Hag.

Trước mùa giải 2023/24, Ten Hag trực tiếp thông báo việc thay đổi thủ quân, qua đó khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối phòng thay đồ. Khi ấy, Maguire dần mất vị trí vào tay Lisandro Martinez và Raphael Varane, khiến thời gian thi đấu suy giảm đáng kể. Nhà cầm quân người Hà Lan cũng bác bỏ phương án để tập thể bỏ phiếu, nhấn mạnh đây là quyết định cá nhân.

Chia sẻ trên chương trình My Best Coach, trung vệ người Anh thẳng thắn nhìn lại giai đoạn khó khăn: "Tôi không quá bận tâm áp lực, nhưng có lẽ hơi ngây thơ. Khi làm đội trưởng trong một mùa giải tệ, tôi nghĩ mọi chuyện là bình thường. Sau này nhìn lại, tôi mới thấy mọi thứ bị đẩy đi quá xa, phần nào vì truyền thông. Điều đó ảnh hưởng nhiều đến gia đình tôi".

Maguire thừa nhận mối quan hệ với Ten Hag dần rạn nứt khi vai trò của anh giảm sút: "Tôi yêu việc làm đội trưởng. Nhưng thành thật mà nói, đó là quyết định của Erik. Mùa trước chúng tôi đứng thứ 3 và vô địch cúp, nhưng tôi không còn cảm giác mình là đội trưởng của ông ấy".

Dù mất băng thủ quân, Maguire vẫn cho thấy giá trị khi lập tức lấy lại vị thế. Bằng chứng là anh vừa được MU gia hạn hợp đồng đến năm 2027. Phong độ của Maguire giúp "Quỷ đỏ" tiến sát tấm vé dự Champions League.

Highlights MU 2-1 Brentford Rạng sáng 28/4 (giờ Hà Nội), MU đả bại Brentford với tỷ số 2-1 thuộc vòng 34 Premier League.

