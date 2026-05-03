Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Nainggolan chê McTominay 'tầm thường' dù bùng nổ tại Napoli

  • Chủ nhật, 3/5/2026 09:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cựu tiền vệ Roma, Nainggolan gây tranh cãi khi công kích Scott McTominay, bất chấp phong độ ấn tượng của ngôi sao người Scotland tại Serie A.

Mùa trước, McTominay góp công lớn giúp Napoli vô địch Serie A.

McTominay đang trải qua một trong những giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp kể từ khi rời Manchester United để gia nhập Napoli vào năm 2024 với giá 25,7 triệu bảng. Từng bị nghi ngờ khi chia tay Old Trafford, tiền vệ người Scotland nhanh chóng chứng minh giá trị tại Italy.

Mùa trước, McTominay góp công lớn giúp Napoli vô địch Serie A và được vinh danh là Cầu thủ hay nhất mùa giải. Tính đến nay, anh đã ghi 26 bàn sau chưa đầy hai mùa, con số ấn tượng với một tiền vệ trung tâm.

Tuy nhiên, phong độ đó vẫn không đủ để thuyết phục Radja Nainggolan. Trong phát biểu trên Sky Calcio Unplugged, cựu tuyển thủ Bỉ thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Tôi không thích cậu ấy. McTominay ghi nhiều bàn, nhưng trong lối chơi chung, cậu ấy không có kỹ thuật để hoạt động giữa các tuyến. Cậu ấy là một cầu thủ tầm thường”.

Nhận định này đi ngược lại với những lời khen mà McTominay nhận được trong thời gian gần đây. Dưới thời Napoli, anh không chỉ cải thiện khả năng ghi bàn mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống vận hành của đội bóng.

Nainggolan vốn nổi tiếng với những phát biểu thẳng thắn. Hiện vẫn thi đấu tại giải hạng hai Bỉ, tiền vệ 37 tuổi cũng không ngần ngại so sánh bản thân với các đồng nghiệp. Anh cho rằng mình ở thời kỳ đỉnh cao vượt trội hơn McTominay và cả Hakan Calhanoglu, nhưng xếp Nicolo Barella ở vị trí cao hơn.

Cựu cầu thủ Roma cũng dành lời khen cho Kevin De Bruyne và Luka Modric, hai tiền vệ mà anh đánh giá là có tầm nhìn và đẳng cấp vượt trội.

Trước đó, Nainggolan từng gây chú ý khi chỉ trích “thế hệ vàng” của tuyển Bỉ vì có quá nhiều cái tôi, dẫn đến thất bại ở các giải đấu lớn. Ngoài sân cỏ, anh cũng không ít lần vướng vào những rắc rối cá nhân.

Phát biểu lần này tiếp tục cho thấy phong cách quen thuộc của Nainggolan: thẳng thắn, nhưng dễ gây tranh cãi. Trong khi đó, McTominay vẫn chọn cách đáp trả bằng phong độ trên sân, nơi anh đang trở thành một trong những nhân tố nổi bật nhất của Napoli.

Tuấn Trần

McTominay Luka Modric Nicolo Barella Tuyển Bỉ Radja Nainggolan Napoli Hakan Calhanoglu

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

Đọc tiếp

MU lai bi chi trich vu McTominay hinh anh

MU lại bị chỉ trích vụ McTominay

11:15 6/4/2026 11:15 6/4/2026

0

Theo cựu danh thủ Gary Pallister, MU mắc sai lầm khi để tiền vệ Scott McTominay ra đi với mức giá 26 triệu bảng vào năm 2024.

McTominay tiep tuc bung no hinh anh

McTominay tiếp tục bùng nổ

05:53 13/4/2026 05:53 13/4/2026

0

Scott McTominay lại tiếp tục có màn toả sáng trong màu áo Napoli, tiếp tục chuỗi ngày rực rỡ của bản thân từ khi rời Manchester United.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý