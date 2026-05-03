Nainggolan chê McTominay 'tầm thường' dù bùng nổ tại Napoli

Cựu tiền vệ Roma, Nainggolan gây tranh cãi khi công kích Scott McTominay, bất chấp phong độ ấn tượng của ngôi sao người Scotland tại Serie A.

McTominay đang trải qua một trong những giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp kể từ khi rời Manchester United để gia nhập Napoli vào năm 2024 với giá 25,7 triệu bảng. Từng bị nghi ngờ khi chia tay Old Trafford, tiền vệ người Scotland nhanh chóng chứng minh giá trị tại Italy.

Mùa trước, McTominay góp công lớn giúp Napoli vô địch Serie A và được vinh danh là Cầu thủ hay nhất mùa giải. Tính đến nay, anh đã ghi 26 bàn sau chưa đầy hai mùa, con số ấn tượng với một tiền vệ trung tâm.

Tuy nhiên, phong độ đó vẫn không đủ để thuyết phục Radja Nainggolan. Trong phát biểu trên Sky Calcio Unplugged, cựu tuyển thủ Bỉ thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Tôi không thích cậu ấy. McTominay ghi nhiều bàn, nhưng trong lối chơi chung, cậu ấy không có kỹ thuật để hoạt động giữa các tuyến. Cậu ấy là một cầu thủ tầm thường”.

Nhận định này đi ngược lại với những lời khen mà McTominay nhận được trong thời gian gần đây. Dưới thời Napoli, anh không chỉ cải thiện khả năng ghi bàn mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống vận hành của đội bóng.

Nainggolan vốn nổi tiếng với những phát biểu thẳng thắn. Hiện vẫn thi đấu tại giải hạng hai Bỉ, tiền vệ 37 tuổi cũng không ngần ngại so sánh bản thân với các đồng nghiệp. Anh cho rằng mình ở thời kỳ đỉnh cao vượt trội hơn McTominay và cả Hakan Calhanoglu, nhưng xếp Nicolo Barella ở vị trí cao hơn.

Cựu cầu thủ Roma cũng dành lời khen cho Kevin De Bruyne và Luka Modric, hai tiền vệ mà anh đánh giá là có tầm nhìn và đẳng cấp vượt trội.

Trước đó, Nainggolan từng gây chú ý khi chỉ trích “thế hệ vàng” của tuyển Bỉ vì có quá nhiều cái tôi, dẫn đến thất bại ở các giải đấu lớn. Ngoài sân cỏ, anh cũng không ít lần vướng vào những rắc rối cá nhân.

Phát biểu lần này tiếp tục cho thấy phong cách quen thuộc của Nainggolan: thẳng thắn, nhưng dễ gây tranh cãi. Trong khi đó, McTominay vẫn chọn cách đáp trả bằng phong độ trên sân, nơi anh đang trở thành một trong những nhân tố nổi bật nhất của Napoli.