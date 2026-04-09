Materazzi chỉ ra sai lầm chuyển nhượng lớn nhất của MU

Cựu danh thủ Marco Materazzi cho rằng Manchester United đã đánh giá sai giá trị của Scott McTominay.

Phát biểu trên truyền thông, Marco Materazzi, cựu sao Inter Milan và tuyển Italy, gây chú ý khi lên tiếng bênh vực Scott McTominay, đồng thời chỉ trích quyết định chuyển nhượng của Manchester United.

“McTominay là cầu thủ xuất sắc toàn diện. Tôi không hiểu vì sao Manchester United lại bán cậu ấy với mức giá gần như cho không. Theo tôi, giá trị của cậu ấy phải từ 60 đến 70 triệu euro, thậm chí hơn”, Materazzi nhấn mạnh.

Cựu trung vệ tuyển Italy thậm chí gọi đây là “sai lầm chuyển nhượng lớn nhất” ông từng chứng kiến. Nhận định này nhanh chóng tạo ra tranh luận, bởi McTominay vốn không phải cái tên luôn được đánh giá cao trong giai đoạn khoác áo MU, đặc biệt khi đội bóng liên tục thay đổi HLV và định hướng chiến thuật.

Materazzi cho biết đã theo dõi McTominay từ rất sớm. “Khi cậu ấy ra mắt đội một Manchester United ở tuổi 18 hay 19, tôi đã nói với con trai mình rằng đây sẽ là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Và bây giờ, cậu ấy đúng là một trong những người giỏi nhất”, ông chia sẻ.

Thực tế, McTominay trưởng thành từ lò đào tạo của MU và từng được xem là phương án quan trọng ở tuyến giữa nhờ thể lực, khả năng tranh chấp và tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, tiền vệ người Scotland không phải lúc nào cũng giữ được vị trí ổn định trong đội hình chính, nhất là khi CLB liên tục bổ sung những ngôi sao đắt giá.

Quan điểm của Materazzi phản ánh một góc nhìn khác: giá trị của một cầu thủ không chỉ nằm ở danh tiếng hay con số chuyển nhượng, mà còn ở sự phù hợp và vai trò trong hệ thống. Với McTominay, điều đó dường như chưa bao giờ được nhìn nhận một cách trọn vẹn tại Old Trafford.