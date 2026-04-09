Thể thao

Mức giá để Ugarte rời MU

  • Thứ năm, 9/4/2026 11:45 (GMT+7)
Juventus bày tỏ sự quan tâm đến trường hợp của tiền vệ Manuel Ugarte.

MU muốn thanh lý Ugarte.

Theo nguồn tin từ truyền thông Italy, Juventus sẵn sàng chi khoảng 40 triệu euro để thuyết phục MU nhả người ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Đây là mức giá được cho là phù hợp với định hướng tái cấu trúc đội hình của đội chủ sân Old Trafford, trong bối cảnh họ muốn thanh lọc lực lượng sau một mùa giải không như kỳ vọng.

Mùa giải năm nay, Ugarte mới có 23 lần ra sân cho MU, phần lớn từ băng ghế dự bị và chưa ghi được bàn thắng hay đóng góp kiến tạo nào. Những con số này phần nào phản ánh sự sa sút của tiền vệ người Uruguay, đồng thời lý giải vì sao anh không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của “Quỷ đỏ”.

Dù vậy, sức hút của Ugarte trên thị trường chuyển nhượng vẫn rất lớn. Ngoài Juventus, AS Monaco cũng đang theo dõi sát sao tình hình của cầu thủ này và có thể gia nhập cuộc đua trong thời gian tới.

Nếu thương vụ thành công, đây có thể là cơ hội để Ugarte làm lại sự nghiệp trong một môi trường phù hợp hơn, đồng thời giúp MU thu hồi phần nào khoản đầu tư và mở đường cho những sự bổ sung mới.

Gia nhập MU với nhiều kỳ vọng từ PSG, Ugarte từng được xem là một trong những tiền vệ phòng ngự triển vọng nhất châu Âu. Tuy nhiên, anh lại không thể bắt kịp cường độ thi đấu cao của bóng đá Anh. Từ chỗ là một tiền vệ được chiêu mộ để đá chính, Ugarte sa sút và chỉ còn sắm vai dự bị tại Old Trafford.

Duy Luân

MU MU ugarte juventus

