McTominay tiếp tục bùng nổ

Scott McTominay lại tiếp tục có màn toả sáng trong màu áo Napoli, tiếp tục chuỗi ngày rực rỡ của bản thân từ khi rời Manchester United.

Tối 12/4 ở vòng 32 Serie A, trên sân của Parma, Napoli sớm rơi vào thế bị dẫn ngay từ phút thứ 2 sau pha dứt điểm của Gabriel Strefezza. Bàn thua sớm khiến đội bóng của HLV Antonio Conte buộc phải thay đổi cách tiếp cận, nhưng họ gặp khó trước hàng thủ chơi kỷ luật của đối thủ.

Trong thế trận bế tắc, McTominay một lần nữa cho thấy giá trị. Tiền vệ người Scotland có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành sau pha kiến tạo của Rasmus Hojlund, mang về bàn gỡ 1-1.

Đây tiếp tục là minh chứng cho phong độ ổn định của cựu cầu thủ Manchester United trong màu áo Napoli. Thống kê từ Opta cho thấy McTominay đã cán mốc 20 bàn trong hai mùa giải gần nhất tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Anh trở thành tiền vệ trung tâm đầu tiên đạt thành tích này. Trong cùng giai đoạn, chỉ có Cole Palmer (24) ghi nhiều bàn hơn nếu tính cả các tiền vệ tấn công.

Không chỉ ghi bàn gỡ hoà, McTominay còn suýt trở thành người hùng của đội khách. Phút 75, anh tung cú ngả bàn đèn đầy uy lực nhưng bị thủ môn Zion Suzuki xuất sắc cản phá. Đó là khoảnh khắc Napoli tiến gần nhất đến chiến thắng chung cuộc.

Dù vậy, đội khách không thể tìm thêm bàn nào. Eljif Elmas bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, trong khi Parma cũng có những pha phản công đáng chú ý, đặc biệt là tình huống gây tranh cãi khi Napoli bị cho là chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt.

Trận hòa khiến Napoli có 66 điểm sau 32 vòng, kém Inter 6 điểm trong khi đã thi đấu nhiều hơn một trận. Kết quả này đặt họ vào thế bất lợi trong cuộc đua vô địch khi chỉ còn lại 6 vòng đấu.

Giữa một tập thể còn thiếu ổn định, McTominay đang nổi lên như điểm tựa hiếm hoi của Napoli. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để giúp đội bóng của Conte duy trì lợi thế trong cuộc đua đường dài.

