10 HLV hưởng lương cao nhất World Cup 2026

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10. Ronald Koeman – Hà Lan (2,61 triệu bảng/năm): Ronald Koeman, với kinh nghiệm tại Barcelona và sự thấu hiểu triết lý Johan Cruyff, có đủ bản lĩnh để đối phó với dư luận. Dù nhiệm kỳ thứ hai không quá suôn sẻ, Liên đoàn Bóng đá Hà Lan vẫn đặt niềm tin vào huyền thoại này với mức lương đáng kể.
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9. Marcelo Bielsa – Uruguay (2,61 triệu bảng/năm): "Gã điên" (El Loco) sẽ tham dự kỳ World Cup thứ ba trong sự nghiệp sau khi dẫn dắt Argentina (2002) và Chile (2010). Kể từ khi rời Leeds United, Bielsa giúp Uruguay đánh bại Argentina và Brazil ở vòng loại. Tuy nhiên, sự chuẩn bị của tập thể này đang gây tranh cãi khi quyết định không đá trận giao hữu nào trước giải.
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8. Lionel Scaloni – Argentina (2,61 triệu bảng/năm): Nhiều người sẽ nghĩ một nhà vô địch thế giới phải nằm trong top 5, nhưng Scaloni chỉ xếp thứ 8 về lương. Thực tế, ông chỉ được bổ nhiệm khi Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) gặp khó khăn về tài chính sau nhiều sai lầm trước đó. Tuy nhiên, chính sự "tiết kiệm" này lại mang về thành công ngoài mong đợi cho đội bóng xứ Tango.
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7. Didier Deschamps – Pháp (3,31 triệu bảng/năm): Sau hơn một thập kỷ cống hiến, nhà vô địch World Cup 1998 sẽ dẫn dắt tuyển Pháp ở giải đấu cuối cùng vào mùa hè này. Có nhiều đồn đoán rằng người đồng đội cũ Zinedine Zidane sẽ kế nhiệm ông, và chắc chắn mức lương của "Zizou" sau này sẽ cao hơn nhiều để tương xứng với đẳng cấp 3 chức vô địch Champions League.
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6. Roberto Martinez – Bồ Đào Nha (3,5 triệu bảng/năm): Rời bỏ "Thế hệ vàng" của Bỉ, Martinez tiếp tục được trao cơ hội với một đội hình đầy tài năng khác tại Bồ Đào Nha. Ông nhanh chóng mang về chức vô địch Nations League 2025. Mức lương của chiến lược gia này phản ánh kỳ vọng cực lớn vào việc biến tiềm năng của dàn sao Bồ Đào Nha thành danh hiệu World Cup.
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5. Fabio Cannavaro – Uzbekistan (3,5 triệu bảng/năm): Đây là cái tên gây ngạc nhiên nhất. 20 năm sau khi giành Quả bóng vàng 2006, Cannavaro trở lại World Cup trên băng ghế chỉ đạo. Dù Timur Kapadze là người giúp Uzbekistan lần đầu tiên vượt qua vòng loại, quốc gia Trung Á quyết định chọn một tên tuổi lừng lẫy hơn để dẫn dắt đội bóng tại giải đấu lịch sử.
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4. Julian Nagelsmann – Đức (4,2 triệu bảng/năm): Ở tuổi ngoài 30, Nagelsmann được đánh giá là một trong những bộ não chiến thuật xuất sắc nhất thế hệ. Sau khi dẫn dắt các câu lạc bộ lớn như Leipzig hay Bayern Munich, ông được tuyển Đức "chấm" để vực dậy đội tuyển. Hợp đồng của ông hiện được gia hạn đến EURO 2028.
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3. Mauricio Pochettino – Hoa Kỳ (4,53 triệu bảng/năm): Với tư cách là chủ nhà, Mỹ quyết định chơi lớn khi chiêu mộ một cái tên đẳng cấp từ châu Âu. Pochettino trở thành huấn luyện viên được trả lương cao nhất lịch sử bóng đá Mỹ. Đây là khoản đầu tư đầy kỳ vọng nhằm giúp tuyển Mỹ tiến xa tại kỳ World Cup được tổ chức trên sân nhà.
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2. Thomas Tuchel – Anh (5,06 triệu bảng/năm): Sau những thất bại liên tiếp dưới thời Gareth Southgate, FA không ngần ngại chi đậm để sở hữu "vua đấu cúp" Thomas Tuchel. Với kinh nghiệm dẫn dắt PSG, Chelsea và Bayern, Tuchel được kỳ vọng mang bản lĩnh ở các trận đấu loại trực tiếp Champions League áp dụng vào chiến dịch săn vàng của "Tam sư".
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1. Carlo Ancelotti – Brazil (8,28 triệu bảng/năm): "Don Carlo" đứng đầu danh sách với mức thu nhập vượt trội. Brazil đặt cược vào người duy nhất từng vô địch cả 5 giải đấu lớn tại châu Âu và sở hữu 5 chức vô địch Champions League. Nếu giúp "Selecao" đăng quang, Ancelotti sẽ trở thành huấn luyện viên ngoại đầu tiên trong lịch sử vô địch World Cup. Mức lương khổng lồ này phản ánh niềm tin tuyệt đối mà Brazil dành cho ông cho đến năm 2030.
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