10 HLV hưởng lương cao nhất World Cup 2026

8. Lionel Scaloni – Argentina (2,61 triệu bảng/năm): Nhiều người sẽ nghĩ một nhà vô địch thế giới phải nằm trong top 5, nhưng Scaloni chỉ xếp thứ 8 về lương. Thực tế, ông chỉ được bổ nhiệm khi Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) gặp khó khăn về tài chính sau nhiều sai lầm trước đó. Tuy nhiên, chính sự "tiết kiệm" này lại mang về thành công ngoài mong đợi cho đội bóng xứ Tango.