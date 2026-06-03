Cú sốc với tuyển Hàn Quốc

Ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, tuyển Hàn Quốc đón nhận tổn thất nghiêm trọng khi trung vệ trụ cột Cho Yu-min không thể góp mặt vì chấn thương.

Cho Yu-min không thể dự World Cup 2026 vào phút chót.

Sự cố xảy ra trong trận giao hữu giữa thắng Trinidad & Tobago với tỷ số 5-0 trên đất Mỹ hôm 1/6. Trong tình huống lao về truy cản đối phương đầu hiệp 2, Cho Yu-min bất ngờ đổ gục xuống sân và ôm chặt bàn chân phải trong đau đớn.

Khung cảnh sau đó khiến nhiều người không khỏi xót xa. Khi đội ngũ y tế vào sân chăm sóc, trung vệ 29 tuổi liên tục ôm mặt thất thần như cảm nhận được viễn cảnh tồi tệ nhất. Anh phải nhờ các nhân viên y tế dìu ra ngoài và gần như không thể tự di chuyển.

Những lo ngại nhanh chóng trở thành hiện thực. Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) vừa xác nhận Cho Yu-min bị rách một phần cân gan ở lòng bàn chân phải. Theo kết quả kiểm tra y tế, cầu thủ đang khoác áo Sharjah dự kiến nghỉ thi đấu khoảng 8 tuần để điều trị và hồi phục.

Với thời gian dưỡng thương kéo dài, cơ hội góp mặt tại World Cup 2026 của Cho Yu-min khép lại. KFA cho biết trung vệ này sẽ sớm trở về Hàn Quốc để tập trung cho quá trình điều trị thay vì tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển tại Mỹ.

Để ứng phó với tổn thất bất ngờ, HLV Hong Myung-bo triệu tập trung vệ trẻ Cho Wi-je của Jeonbuk Hyundai Motors thay thế.

Sự vắng mặt của Yu-min là đòn giáng mạnh vào tham vọng của tuyển Hàn Quốc. Anh là nhân tố chủ chốt nơi hàng thủ với kinh nghiệm dày dạn. Tại vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á, trung vệ sinh năm 1997 thi đấu trọn vẹn 90 phút trong 7 trận liên tiếp.

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc nằm ở bảng A với sự hiện diện của CH Czech, Mexico và Nam Phi.