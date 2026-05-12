Lộ diện tân binh đầu tiên của MU?

  • Thứ ba, 12/5/2026 06:52 (GMT+7)
Truyền châu Âu đồng loạt xác nhận MU được cho là tiến gần tới bản hợp đồng đầu tiên ở kỳ chuyển nhượng hè 2026 khi đẩy mạnh thương vụ chiêu mộ David Affengruber.

Affengruber (giữa) có thể là tân binh đầu tiên của MU hè này.

Hậu vệ người Áo dự kiến rời Elche sau mùa giải này và MU đội bóng theo sát cầu thủ nhất. Điều khoản giải phóng hợp đồng của Affengruber với Elche vào khoảng 20 triệu euro, mức phí dễ chịu với MU trong bối cảnh CLB chuẩn bị trở lại Champions League mùa tới.

Affengruber nằm trong danh sách ưu tiên của Ruben Amorim trước khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị sa thải hồi tháng 1. Trong thời gian tại vị, Amorim kiên định với sơ đồ 3-4-3 và muốn xây dựng hàng thủ xoay quanh những trung vệ có khả năng chơi chân tốt, giàu tốc độ và linh hoạt chiến thuật.

TEAMtalk cho biết Amorim xem Affengruber là đối tác lý tưởng lâu dài cho Leny Yoro ở trung tâm hàng phòng ngự MU. Với chiều cao 1,85 m, khả năng tranh chấp mạnh mẽ cùng kỹ năng triển khai bóng ổn định, cầu thủ người Áo được đánh giá phù hợp với định hướng tái thiết của sân Old Trafford.

Điểm cộng lớn của Affengruber nằm ở sự đa năng khi anh không chỉ đá trung vệ mà còn có thể chơi hậu vệ phải trong hệ thống 4 hậu vệ. MU quay trở lại thương vụ vì tin rằng trung vệ 25 tuổi có mức giá phải chăng và khả năng chơi nhiều vị trí ở hàng thủ.

Affengruber trưởng thành từ học viện RB Salzburg trước khi gây dựng tên tuổi tại Sturm Graz. Elche chiêu mộ anh vào năm 2024 và nhanh chóng biến trung vệ này thành trụ cột nơi hàng thủ.

Mùa giải ấn tượng tại Tây Ban Nha cũng giúp Affengruber lần đầu được triệu tập lên tuyển Áo hồi tháng 3 vừa qua. Anh hiện hướng tới mục tiêu tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển quốc gia.

Highlights Sunderland 0-0 MU Tối 9/5, Sunderland và Manchester United chia điểm trong một trận đấu có nhiều pha bỏ lỡ ở vòng 36 Premier League.

Minh Nghi

