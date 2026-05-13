MU ra quyết định cho vị trí HLV trưởng

MU chuẩn bị mở đàm phán với Michael Carrick về khả năng bổ nhiệm cựu tiền vệ người Anh làm HLV trưởng đội bóng.

Theo talkSPORT, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" sẽ tổ chức cuộc họp quan trọng trong tuần này nhằm xác nhận Carrick là ứng viên ưu tiên số một trước khi bước vào các cuộc thương lượng chính thức. Thương vụ chưa hoàn tất và mọi thứ còn phụ thuộc vào quá trình đàm phán sắp tới.

Carrick là lựa chọn sáng giá sau quãng thời gian gây ấn tượng mạnh trên cương vị HLV tạm quyền. Cựu tiền vệ người Anh tiếp quản đội bóng sau khi Ruben Amorim rời ghế nóng và nhanh chóng giúp MU hồi sinh mạnh mẽ ở giai đoạn cuối mùa.

Hôm 3/5, chiến thắng 3-2 trước đại kình địch Liverpool giúp đội chủ sân Old Trafford giành vé dự Champions League mùa tới. Đó cũng là chiến thắng thứ 10 của Carrick sau 14 trận mùa này. Trong 2 lần nắm quyền tại Old Trafford, Carrick sở hữu thành tích ấn tượng với 10 chiến thắng, 3 hòa và chỉ nhận 2 thất bại sau 15 trận tại Premier League.

Phong độ thăng hoa dưới thời Carrick giúp MU trở thành đội giành nhiều điểm nhất giải đấu kể từ thời điểm tiếp quản. "Quỷ đỏ" thu về 33 điểm, nhiều hơn cả Man City với 31 điểm trong giai đoạn này.

Đáng chú ý, Carrick không tạo ra quá nhiều thay đổi mang tính cách mạng về chiến thuật, nhưng giúp MU cải thiện đáng kể tinh thần thi đấu, sự cân bằng trong lối chơi và khả năng tận dụng cơ hội.

Việc Carrick được cân nhắc cho vị trí chính thức cũng phản ánh xu hướng ưu tiên sự ổn định của ban lãnh đạo MU sau một mùa giải đầy biến động.

Highlights Sunderland 0-0 MU Tối 9/5, Sunderland và Manchester United chia điểm trong một trận đấu có nhiều pha bỏ lỡ ở vòng 36 Premier League.

