Ngôi sao Brazil lọt vào tầm ngắm MU

Manchester United đang tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Ederson từ Atalanta nhằm tái thiết tuyến giữa trước mùa giải mới.

Ederson được cho là mục tiêu phù hợp của MU.

Sau khi giành vé dự Champions League, MU bước vào kỳ chuyển nhượng hè với ưu tiên lớn nhất là nâng cấp hàng tiền vệ.

Theo nhiều nguồn tin tại Italy, Ederson nổi lên như mục tiêu hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford trong bối cảnh Casemiro chuẩn bị chia tay CLB, còn tương lai Manuel Ugarte vẫn chưa rõ ràng.

TuttoMercato cho biết MU đang “chạy đua” để hoàn tất thương vụ tiền vệ người Brazil. Atalanta được cho là sẵn sàng lắng nghe đề nghị khoảng 43 triệu bảng cho ngôi sao 26 tuổi.

Đây được xem là mức giá hợp lý với một cầu thủ đang chơi nổi bật tại Serie A và vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.

Dù chưa có lời đề nghị chính thức nào được gửi tới Atalanta, ban lãnh đạo MU tin rằng Ederson hứng thú với cơ hội chuyển sang Premier League thi đấu.

CEO Atalanta Luca Percassi cũng xác nhận có nhiều đội bóng theo dõi tiền vệ Brazil, nhưng các cuộc đàm phán nhiều khả năng chỉ bắt đầu sau khi mùa giải khép lại.

Ederson được đánh giá phù hợp với định hướng mà Michael Carrick muốn xây dựng tại MU. Tiền vệ sinh năm 2000 nổi bật nhờ nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và hỗ trợ chuyển trạng thái nhanh. Anh cũng có thể chơi linh hoạt ở nhiều vai trò nơi tuyến giữa.

Ngoài Ederson, MU còn các mục tiêu lớn hơn như Elliot Anderson, Carlos Baleba, Mateus Fernandes và Adam Wharton. Tuy nhiên, Ederson hiện được xem là phương án khả thi nhất cả về chuyên môn lẫn tài chính.

Không chỉ hàng tiền vệ, MU còn muốn bổ sung hậu vệ trái, thủ môn dự phòng và một tiền đạo hỗ trợ Benjamin Sesko nhằm tăng chiều sâu đội hình cho mùa giải 2026/27.

