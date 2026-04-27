MU hành động với Carrick

Tương lai của Michael Carrick ở MU khả năng sắp được định đoạt, sau khi đồng sở hữu Jim Ratcliffe có cuộc gặp kín với nhà cầm quân người Anh tại trung tâm huấn luyện Carrington.

Tuần trước, Ratcliffe xuất hiện tại đại bản doanh của "Quỷ đỏ" và có buổi trò chuyện riêng tư cùng Carrick. Cựu tiền vệ MU tiết lộ cuộc gặp diễn ra trong không khí thoải mái: "Chúng tôi chỉ nói chuyện, uống trà. Rất bình thường nhưng thật tuyệt khi thấy ông ấy thể hiện sự ủng hộ".

Tuy nhiên, phía sau sự nhẹ nhàng ấy là một quyết định quan trọng có thể được đưa ra trong 4 tuần tới. Khác xa với sự cởi mở và đùa cợt của Ruben Amorim với Ratcliffe trong các cuộc trao đổi, Carrick giữ thái độ chừng mực khi tương lai của chính mình bị đặt lên bàn cân.

Ở khía cạnh chuyên môn, MU cho thấy sự thay đổi rõ rệt. Trước cuộc tiếp đón Brentford vào rạng sáng 28/4, đội chủ sân Old Trafford ở vị thế tốt hơn nhiều so với giai đoạn thua 3/6 trận đầu mùa tại Premier League. "Quỷ đỏ" giờ tiến sát mục tiêu giành vé dự Champions League.

Sự trở lại của trung vệ Harry Maguire sau án treo giò là cú hích đáng kể, dù Lisandro Martinez vẫn phải ngồi ngoài. Nếu duy trì phong độ ổn định, MU hoàn toàn có thể xây chắc vị trí thứ 3 ngay trong tuần này, trước trận đại chiến với Liverpool.

Bối cảnh ấy càng khiến quyết định sắp tới của Ratcliffe trở nên then chốt trong việc giữ Carrick cho kế hoạch dài hạn, hay mở ra một chương mới tại Old Trafford.

