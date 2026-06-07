Toure bắt đầu sự nghiệp HLV ở CLB vô địch 8 năm liên tiếp

Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm trong vai trò trợ lý và cố vấn, Yaya Toure chính thức nhận công việc huấn luyện trưởng đầu tiên tại Slovan Bratislava.

Yaya Toure

Yaya Toure được cho là đã đạt thỏa thuận dẫn dắt Slovan Bratislava, nhà vô địch Slovakia và là đội bóng thường xuyên góp mặt ở các cúp châu Âu.

Đây là lần đầu tiên cựu ngôi sao Manchester City đảm nhận vai trò HLV trưởng kể từ khi giải nghệ vào năm 2019. Trước đó, Toure dành nhiều năm học việc tại các môi trường khác nhau, từ học viện Tottenham Hotspur, Standard Liege cho đến ban huấn luyện đội tuyển Saudi Arabia.

Thử thách chờ đợi Toure không hề nhỏ. Slovan Bratislava vừa giành chức vô địch quốc gia thứ tám liên tiếp và đang sở hữu kỷ lục 25 lần đăng quang tại Slovakia. Thành công ở đấu trường trong nước gần như đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc với đội bóng này.

Mục tiêu lớn hơn dành cho cựu tiền vệ người Bờ Biển Ngà nằm ở sân chơi châu Âu. Ngay sau khi nhậm chức, ông sẽ phải dẫn dắt Slovan Bratislava bước vào vòng loại Champions League, nơi đội bóng Slovakia kỳ vọng tạo ra dấu ấn lớn hơn so với những mùa giải gần đây.

Toure tiếp quản chiếc ghế nóng từ Vladimir Weiss, người vừa rời CLB sau 5 năm thành công để chuyển sang dẫn dắt đội tuyển Slovakia. Đây được xem là một trong những di sản không dễ kế thừa, bởi Weiss ra đi sau khi giúp đội bóng duy trì vị thế thống trị tuyệt đối ở giải quốc nội.

Khi còn thi đấu, Yaya Toure nổi tiếng với khả năng lãnh đạo, sức mạnh và đẳng cấp hàng đầu châu Âu. Anh từng vô địch Champions League cùng Barcelona và là biểu tượng trong giai đoạn thành công nhất lịch sử Manchester City.

Giờ đây, mọi ánh mắt sẽ hướng về Bratislava để chờ xem liệu những phẩm chất từng giúp Toure tỏa sáng trên sân cỏ có thể đưa ông trở thành một HLV thành công hay không.

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