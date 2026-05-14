Bi kịch bóng đá của Dele Alli

Từng được ví với Yaya Toure và Mousa Dembele, Dele Alli giờ đây rơi vào hoàn cảnh không một cầu thủ nào mong muốn.

Alli rơi vào bi kịch đời cầu thủ.

Sự nghiệp của Dele Alli tiếp tục trở thành một trong những cú rơi khó tin nhất bóng đá Anh hiện đại. Cựu tiền vệ Tottenham Hotspur, người từng là trụ cột tuyển Anh và được xem như tương lai của Premier League, hiện vẫn thất nghiệp sau khi rời Como.

Chia sẻ với talkSPORT, cựu hậu vệ Jordan Buck nhớ lại thời điểm đối đầu Alli ở cấp độ trẻ và thừa nhận anh bị sốc bởi tài năng của cầu thủ này.

"Cậu ấy cao, gầy nhưng lướt qua đối thủ cực kỳ dễ dàng. Alli khiến tôi nhớ tới Mousa Dembele hay Yaya Toure, mẫu tiền vệ có thể kéo bóng xuyên tuyến bằng sức mạnh và sự uyển chuyển", Buck nói.

Theo Buck, Alli không phải mẫu cầu thủ rê bóng hoa mỹ kiểu Eden Hazard hay Mohamed Salah. Điểm đặc biệt nằm ở khả năng lùi sâu nhận bóng rồi tự mình đưa đội lên tấn công từ phần sân nhà.

Phong cách ấy giúp Alli nhanh chóng bùng nổ tại Tottenham sau vụ chuyển nhượng trị giá 5 triệu bảng từ MK Dons năm 2015. Tiền vệ sinh năm 1996 từng là biểu tượng mới của Spurs với những bàn thắng đẹp mắt, các màn trình diễn lớn trước Real Madrid và vai trò quan trọng trong đội hình tuyển Anh.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Alli lao dốc chỉ sau vài mùa giải. Anh đánh mất vị trí ở Tottenham, gây thất vọng tại Everton rồi tiếp tục chìm nghỉm trong màu áo Besiktas theo dạng cho mượn.

Hy vọng cuối cùng xuất hiện khi Alli gia nhập Como dưới thời Cesc Fabregas. Dẫu vậy, đội bóng Italy quyết định chấm dứt hợp đồng với cựu sao tuyển Anh hồi tháng 9 sau quãng thời gian ngắn ngủi và thiếu dấu ấn.

Ở tuổi 30, Alli giờ trở thành cầu thủ tự do giữa lúc những ký ức về một “thần đồng nước Anh” ngày càng xa dần.

Từ ngôi sao từng khuynh đảo Premier League đến cảnh không đội bóng nào muốn chiêu mộ, Dele Alli là minh chứng rõ ràng cho sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao.

