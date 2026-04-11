Tấm vé dự World Cup 2026 đầy nước mắt của cầu thủ Australia

  • Thứ bảy, 11/4/2026 09:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Từ một trại tị nạn ở Guinea đến World Cup 2026, hành trình của tiền đạo Mo Toure là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực, hy sinh và khát vọng đổi đời.

Mo Toure là niềm hy vọng của Australia ở World Cup 2026.

Chân sút 22 tuổi đang khoác áo Norwich City ở Championship, nhưng phía sau ánh đèn sân cỏ là quá khứ đầy gian khó. Toure sinh ra trong trại tị nạn ở Guinea sau khi gia đình chạy trốn khỏi cuộc nội chiến tại Liberia. Cha anh đi bộ suốt 18 ngày để thoát thân, rồi sống 14 năm tại trại tị nạn trước khi tìm thấy cơ hội đổi đời.

"Thật đau lòng khi nghe người ta bảo người nhập cư hãy quay về", Toure chia sẻ. "Nhiều người không hiểu chúng tôi trải qua điều gì. Đó là những con người chỉ muốn tìm một cuộc sống an toàn hơn cho gia đình".

Gia đình Toure sau đó chuyển đến Australia nhờ sự giúp đỡ của một nhân viên từ thiện. Cuộc sống mới không hề dễ dàng. Cha anh phải đến trường học, còn mẹ vật lộn với rào cản ngôn ngữ khi nuôi 3 con nhỏ nơi đất khách. Chính những ký ức ấy trở thành động lực để Toure vươn lên.

Toure trải qua hành trình dài để chuẩn bị cùng Australia dự World Cup 2026.

Gia nhập Norwich từ CLB Randers hồi tháng 1, Toure nhanh chóng tạo dấu ấn khi lập hat-trick ngay trận ra mắt. Đây là thành tích chưa cầu thủ nào của CLB làm được kể từ năm 1966. Dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Clement, đội bóng hồi sinh mạnh mẽ với chuỗi phong độ ấn tượng.

Không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ, Toure còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện tại châu Phi, lấy cảm hứng từ những ngôi sao như Sadio Mane hay N'Golo Kante.

Phía trước, World Cup 2026 là cột mốc lớn với cá nhân Toure khi anh nhiều khả năng sẽ dẫn dắt hàng công Australia đối đầu Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay. "Được khoác áo đội tuyển của đất nước trao cho gia đình tôi cơ hội sống là niềm tự hào lớn", anh khẳng định.

Từ nghịch cảnh đến ánh hào quang, câu chuyện của Toure là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và ý chí vươn lên.

Minh Nghi

