Sao World Cup bỏ giải Brazil vì trốn nợ

Trung vệ Robert Arboleda, hiện thi đấu cho Sao Paulo mất liên lạc nhiều ngày và thậm chí người đại diện cũng không biết tung tích anh đang ở đâu.

Arboleda biến mất mà không để lại thông báo nào cho Sao Paulo.

Sao Paulo rơi vào tình thế khó xử khi trụ cột hàng thủ Robert Arboleda bất ngờ không xuất hiện trong các hoạt động của đội kể từ đầu tháng 4. Trung vệ người Ecuador bị mất liên lạc hơn 48 tiếng kể từ hôm 4/4, buộc CLB phải phát đi thông báo chính thức vào ngày 7/4 và yêu cầu anh giải trình trong vòng 24 tiếng tiếp theo.

Sự việc càng gây chú ý khi truyền thông Brazil cho biết Arboleda đã rời Brazil và xuất hiện tại thành phố Esmeraldas (Ecuador). Thông tin này khiến nội bộ Sao Paulo lo ngại, bởi cầu thủ 34 tuổi vốn là nhân tố uy tín và có tiếng nói trong phòng thay đồ.

Phía sau sự biến mất, hàng loạt chi tiết đáng chú ý bắt đầu lộ diện. Dù nhận mức lương khoảng 160.000 euro mỗi tháng, Arboleda được cho là gặp vấn đề nghiêm trọng trong quản lý tài chính. Một trong những dấu hiệu rõ ràng là việc chiếc Porsche Carrera của anh bị cơ quan chức năng tịch thu do liên quan đến các khoản nợ chưa thanh toán.

Các báo cáo còn cho biết tài khoản ngân hàng của Arboleda chỉ còn khoảng 2.000 euro. Đồng thời, anh đang đối mặt với vụ kiện từ cựu luật sư Karoline Brandao, yêu cầu thanh toán khoảng 132.000 euro phí pháp lý.

Đáng chú ý hơn, xuất hiện thông tin Arboleda có thể đã nhận các lời đe dọa liên quan đến nợ nần. Một số nguồn tin cho rằng việc anh trở về Ecuador không đơn thuần là nghỉ cá nhân, mà có thể nhằm tránh rủi ro từ các lời đe doạ.

Sao Paulo hiện vẫn chờ phản hồi chính thức từ cầu thủ này. Nếu Arboleda không trở lại hoặc không giải trình thỏa đáng, CLB có thể áp dụng các biện pháp kỷ luật, thậm chí chấm dứt hợp đồng.

Gia nhập từ Universidad Catolica năm 2017, Arboleda là trụ cột trong nhiều năm, góp phần giúp Sao Paulo giành Campeonato Paulista 2021, Copa do Brasil 2023 và Supercopa do Brasil 2024.

Highlights Brazil 3-1 Croatia Sáng 1/4, tuyển Brazil đánh bại Croatia với tỷ số 3-1 trong trận giao hữu quốc tế.