Vụ ngoại tình gây chấn động của Romario

Huyền thoại bóng đá Brazil, Romario, trở thành tâm điểm chú ý vì chuyện đời tư ồn ào.

Romario bị tố ngoại tình khi đang quen bạn gái Tiffany Barcelos.

Theo truyền thông Brazil, Romario gần đây hẹn hò với Tiffany Barcelos, một sinh viên nha khoa kém ông tới 35 tuổi. Tuy nhiên, mối quan hệ này nhanh chóng đổ vỡ khi xuất hiện nghi vấn Romario có quan hệ tình cảm với Barbara Cavalcanti, người bạn thân thiết trong nhóm của Tiffany.

Vụ việc được mô tả là “cú sốc”, bởi không chỉ là sự phản bội trong tình cảm mà còn liên quan đến mối quan hệ bạn bè giữa Tiffany và Barbara.

Ngay khi biết tin, Tiffany được cho là đã lập tức chấm dứt mối quan hệ với Romario. Cô xóa toàn bộ bình luận của ông trên mạng xã hội, đồng thời hủy theo dõi cả Romario lẫn Barbara, động thái được xem như lời xác nhận cho sự đổ vỡ.

Sự việc càng trở nên ồn ào khi Romario bị bắt gặp xuất hiện tại Fernando de Noronha, một điểm du lịch nổi tiếng của Brazil, cùng Barbara. Một số người hâm mộ còn cho rằng họ đã thấy cả hai nắm tay nhau, làm dấy lên thêm nhiều đồn đoán.

Romario vẫn còn sung mãn dù đã 60 tuổi.

Điều đáng nói là chỉ vài ngày trước đó, Tiffany vẫn còn xuất hiện cùng Romario tại một trận bóng giao hữu ở Rio de Janeiro. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi cô nhận ra mình không có mặt trong chuyến đi đến Noronha, trong khi bạn thân của mình lại xuất hiện bên cạnh bạn trai.

Trước khi xảy ra lùm xùm, Tiffany và Barbara từng cùng Romario tham gia nhiều chuyến du lịch, thậm chí đăng tải hình ảnh chung lên mạng xã hội. Trong suốt thời gian hẹn hò, Romario cũng không giấu giếm mối quan hệ khi thường xuyên dành lời khen “xinh đẹp” và “tuyệt vời” cho Tiffany.

Mối tình kéo dài khoảng ba tháng này tiếp tục nối dài chuỗi đời sống tình cảm nhiều biến động của Romario. Trước đó, ông từng có liên hệ với nhiều phụ nữ khác trong thời gian ngắn sau khi chia tay bạn gái cũ Alicya Gomes vào cuối năm ngoái.

Highlights Brazil 3-1 Croatia Sáng 1/4, tuyển Brazil đánh bại Croatia với tỷ số 3-1 trong trận giao hữu quốc tế.