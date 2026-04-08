Cơ bắp săn chắc của Henry ở tuổi 48

Dù giải nghệ hơn một thập kỷ, huyền thoại Thierry Henry vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ với thể trạng đáng kinh ngạc ở tuổi 48.

Hình thể ấn tượng của Henry.

Mới đây, cựu tiền đạo Arsenal tiếp tục gây sốt khi đăng tải video tập luyện cường độ cao trên mạng xã hội. Trong đoạn clip, Henry phô diễn giáo án thể lực cực nặng với các bài burpee biến thể kết hợp chống đẩy kiểu walkout.

Những động tác liên hoàn đòi hỏi sức bền và độ dẻo dai lớn, cho thấy thể trạng sung mãn của cựu danh thủ người Pháp. Không ít người hâm mộ thậm chí cho rằng Henry hiện còn săn chắc hơn cả thời đỉnh cao thi đấu.

Sự thay đổi ấn tượng không đến một cách ngẫu nhiên. Trên Instagram, Henry thường xuyên chia sẻ quá trình tập luyện nghiêm túc, kèm theo chế độ dinh dưỡng khắt khe.

Trước đó, anh từng đăng video tập circuit, trong đó mặc áo tạ nặng 10kg và liên tục đẩy cơ thể đến giới hạn. "Tập chăm chỉ, ăn uống khoa học, nói không với đường", Henry viết thông điệp truyền cảm hứng.

Trong sự nghiệp lẫy lừng, Henry ghi 226 bàn cho Arsenal, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB. Sau đó, anh tiếp tục chinh phục đỉnh cao cùng Barcelona và có quãng thời gian thi đấu tại New York Red Bulls trước khi chuyển sang nghiệp huấn luyện.

Hiện tại, Henry là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình khi đảm nhiệm vai trò bình luận viên, thường xuyên xuất hiện cùng Jamie Carragher, Micah Richards và Kate Scott trong các chương trình về Champions League.

Dù không còn thi đấu, Henry vẫn duy trì kỷ luật thép và phong độ thể chất đáng nể, trở thành hình mẫu lý tưởng về lối sống sau khi giải nghệ.