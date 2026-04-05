Khả năng kiếm tiền đáng nể của Henry

  • Chủ nhật, 5/4/2026 09:33 (GMT+7)
Hơn một thập kỷ sau khi giải nghệ, huyền thoại Thierry Henry vẫn duy trì mức thu nhập đáng mơ ước.

The Sun cho biết Henry bỏ túi gần 100.000 bảng mỗi tuần, con số không thua kém nhiều ngôi sao đang thi đấu tại Premier League. Nguồn thu của huyền thoại Arsenal đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm công việc bình luận viên, hợp đồng quảng cáo, đầu tư kinh doanh, xuất bản sách và các sự kiện cá nhân.

Theo báo cáo tài chính mới nhất từ công ty Cluemere Ltd, đơn vị quản lý các hoạt động kinh doanh của Henry, cựu sao Arsenal đã nhận khoản cổ tức hơn 2,7 triệu bảng, cùng với khoản tạm ứng hơn 2,1 triệu bảng.

Không chỉ sở hữu dòng tiền ổn định, Henry còn xây dựng danh mục tài sản ấn tượng. Công ty của cựu sao Arsenal hiện có gần 1 triệu bảng tài sản, trong đó phần lớn là tiền mặt. Bên cạnh đó, Henry còn nắm trong tay những bất động sản giá trị, bao gồm biệt thự trị giá khoảng 10 triệu bảng tại Hampstead (London) và một căn penthouse đắt đỏ tại New York trị giá khoảng 12 triệu bảng.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Henry vẫn giữ mối liên hệ chặt chẽ với bóng đá. Ông là đồng sở hữu CLB Como, đội bóng đang được dẫn dắt bởi người đồng đội cũ Cesc Fabregas. Từ vị thế ở giải hạng hai mùa 2023/24, Como hiện vươn lên cạnh tranh suất dự Champions League khi đứng trong nhóm đầu Serie A.

Trên truyền hình, Henry từng là gương mặt quen thuộc của Sky Sports trước khi chuyển hướng sang công tác huấn luyện. Ông từng dẫn dắt đội U21 và Olympic Pháp, cũng như làm HLV tại Monaco và Montreal Impact. Henry cũng có hai lần giữ vai trò trợ lý cho Roberto Martinez ở tuyển Bỉ.

Hiện tại, Henry vẫn tiếp tục công việc bình luận cho CBS SportsAmazon Prime Video, đồng thời chuẩn bị hợp tác với Fox Sports tại kỳ World Cup sắp tới. Dù đã treo giày từ lâu, sức hút và giá trị thương mại của Henry vẫn chưa hề suy giảm.

Arsenal trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Ngoại hạng Anh tại đấu trường châu Âu, trong bối cảnh các đại diện còn lại lần lượt gây thất vọng.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

