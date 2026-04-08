Thể thao

Đội bóng của chủ MU rớt giá thê thảm

  • Thứ tư, 8/4/2026 18:24 (GMT+7)
Tỷ phú Sir Jim Ratcliffe nhận thêm cú sốc trong nỗ lực bán lại Nice khi quá trình tìm đối tác gặp bế tắc, đồng thời phải liên tục điều chỉnh mức định giá.

Mức giá bán dành cho CLB Nice giảm sâu trong thời gian ngắn.

Từ năm ngoái, Ratcliffe rao bán Nice và thuê công ty tư vấn Lazard Inc. tìm kiếm đối tác. Ban đầu, mức giá được đưa ra khoảng 200 triệu euro, nhưng không có nhà đầu tư nghiêm túc. Thị trường thêm khó khăn khi Ligue 1 chấm dứt thỏa thuận bản quyền truyền hình trị giá 500 triệu euro/năm với DAZN.

Theo nhà báo Romain Molina, Ratcliffe tiếp tục phải giảm giá bán. Con số thực tế cách xa kỳ vọng ban đầu 200 triệu euro, thậm chí thấp hơn cả mốc 150 triệu euro. Dù chưa có mức định giá cụ thể, việc liên tục xuống giá cho thấy thương vụ đang rơi vào thế bế tắc.

Trong bối cảnh đó, áp lực tài chính và chiến lược đè nặng lên Ratcliffe, đặc biệt khi ông đồng thời phải giải bài toán nhân sự tại MU. Việc bán Nice giờ đây không chỉ là lựa chọn, mà gần như trở thành yêu cầu cấp thiết với vị tỷ phú người Anh.

Ratcliffe thâu tóm Nice năm 2019 thông qua tập đoàn INEOS với tham vọng đưa CLB trở thành thế lực tại Pháp và châu Âu. Tuy nhiên, thực tế đi theo chiều hướng ngược lại. Thành tích sa sút, cùng mối quan hệ căng thẳng với người hâm mộ khiến dự án bị đánh giá thất bại.

Sau khi trở thành đồng sở hữu MU vào năm 2024, Ratcliffe khiến CĐV Nice lo ngại đội bóng sẽ bị đẩy xuống vai trò thứ yếu. Chính doanh nhân người Anh cũng từng thừa nhận không hứng thú khi theo dõi các trận đấu của Nice vì thiếu hấp dẫn.

Trên sân cỏ, tình hình càng trở nên u ám. Nice hiện đứng thứ 15 tại Ligue 1, chỉ thắng 7 trong 28 trận, hòa 6 và thua tới 15. Thành tích khiến giá trị CLB sụt giảm nghiêm trọng.

Minh Nghi

