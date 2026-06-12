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Thể thao World Cup 2026

Nam Phi lập kỷ lục buồn tại World Cup 2026

  • Thứ sáu, 12/6/2026 05:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nam Phi vừa đi vào lịch sử World Cup theo cách đáng quên khi trở thành đội tuyển đầu tiên có hai cầu thủ bị truất quyền thi đấu ngay trong trận khai mạc.

Nam Phi gây thất vọng trong trận mở màn World Cup 2026

Trận mở màn World Cup 2026 rạng sáng 12/6 chứng kiến màn trình diễn thiếu kỷ luật của đội tuyển Nam Phi, dẫn đến một kỷ lục buồn chưa từng có. "Bafana Bafana" chính thức trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup phải nhận hai thẻ đỏ ngay trong trận đấu khai mạc.

Cơn ác mộng bắt đầu ở phút 49 khi tiền vệ Yaya Sithole bị truất quyền thi đấu. Trọng tài xác định Sithole phạm lỗi nhằm ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ ràng của đối phương. Tấm thẻ đỏ trực tiếp này đẩy Nam Phi vào thế khó khi trận đấu mới bước sang hiệp hai được ít phút.

Đến phút 82, thảm họa tiếp tục đổ ập xuống đại diện châu Phi. Themba Zwane nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị đuổi khỏi sân vì hành vi bạo lực. Việc mất thêm trụ cột thứ hai khiến Nam Phi chỉ còn 9 người trên sân trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

Sự thiếu kiềm chế của các cầu thủ Nam Phi tạo ra một cục diện hỗn loạn, phá hỏng hoàn toàn kế hoạch tác chiến của ban huấn luyện. Kết thúc trận đấu với đội hình thiếu hụt nghiêm trọng, thầy trò Hugo Broos không chỉ đánh mất điểm số mà còn đối mặt với tổn thất lớn về nhân sự cho các lượt trận tiếp theo tại vòng bảng.

Bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 Tiền đạo Julian Quinones ghi bàn thắng mở màn World Cup 2026 ở phút thứ 9, giúp Mexico mở tỷ số trong trận khai mạc với Nam Phi rạng sáng 12/6.

Màn ra mắt thảm họa tại World Cup

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How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

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