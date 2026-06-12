Raul Jimenez tạo nên khoảnh khắc không tưởng của World Cup

Gần 6 năm sau chấn thương nứt hộp sọ từng đe dọa tính mạng, Raul Jimenez ghi bàn tại World Cup 2026, hoàn tất hành trình trở về đầy cảm xúc cùng tuyển Mexico.

Raul Jimenez ghi bàn tại World Cup 2026.

World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu nhưng đã xuất hiện một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của giải đấu. Khi Raul Jimenez đánh đầu tung lưới Nam Phi để nâng tỷ số lên 2-0 cho Mexico trên sân Azteca rạng sáng 12/6, tiền đạo 35 tuổi không thể kìm nén cảm xúc và bật khóc ngay trong màn ăn mừng.

Đó là hình ảnh khiến người hâm mộ xúc động bởi bàn thắng ấy mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với một pha lập công thông thường. Với Jimenez, đó là phần thưởng cho hành trình kéo dài gần sáu năm kể từ ngày anh đối mặt với biến cố nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp.

Ngày 29/11/2020, trong trận đấu giữa Wolverhampton và Arsenal tại Premier League, Jimenez va chạm mạnh với David Luiz trong một pha không chiến. Tiền đạo người Mexico bất tỉnh ngay trên sân và được đưa tới bệnh viện khẩn cấp. Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị nứt hộp sọ, một chấn thương có thể chấm dứt sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ nào.

Thời điểm đó, việc Jimenez có thể trở lại thi đấu hay không còn là dấu hỏi lớn. Gia đình anh thậm chí phải đối mặt với nỗi lo lớn hơn bóng đá. Trong bộ phim tài liệu được thực hiện năm 2021, bạn đời Daniela Basso kể rằng điều cô cầu nguyện khi ấy chỉ là Jimenez tỉnh lại và cho thấy anh vẫn còn ổn.

Jimenez toả sáng trong màu áo tuyển Mexico ở trận khai mạc World Cup 2026.

Quá trình hồi phục của tiền đạo sinh năm 1991 kéo dài suốt tám tháng. Anh trải qua phẫu thuật, điều trị và những bài tập phục hồi đặc biệt trước khi có thể trở lại sân cỏ. Kể từ đó, Jimenez luôn thi đấu với chiếc băng bảo vệ đầu như một phần không thể thiếu trong sự nghiệp.

Điều đáng nói là cuộc chiến của anh không chỉ nằm ở thể chất. Sau một chấn thương nghiêm trọng như vậy, nhiều cầu thủ phải đối mặt với nỗi sợ hãi mỗi khi bước vào những tình huống tranh chấp. Jimenez cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, anh kiên trì vượt qua từng thử thách để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp.

Những năm sau đó không phải thời gian dễ dàng. Jimenez không còn duy trì phong độ bùng nổ như giai đoạn đỉnh cao tại Wolverhampton. Thế nhưng, anh vẫn giữ được vị trí trong màu áo tuyển Mexico và tiếp tục đóng góp bằng kinh nghiệm cùng tinh thần chiến đấu.

World Cup 2026 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt với tiền đạo kỳ cựu này. Được thi đấu trên sân nhà đã là niềm tự hào lớn, còn việc ghi bàn tại Azteca trong trận khai mạc lại càng trở thành cột mốc đáng nhớ hơn.

Khi Jimenez chỉ tay lên bầu trời rồi bật khóc, người hâm mộ không chỉ chứng kiến niềm vui của một cầu thủ vừa ghi bàn. Họ nhìn thấy hình ảnh của một con người từng đứng bên bờ vực phải từ bỏ sự nghiệp nhưng vẫn kiên trì chiến đấu để trở lại.

Mexico còn cả chặng đường dài phía trước tại World Cup 2026. Dẫu vậy, bất kể đội chủ nhà đi xa đến đâu, Raul Jimenez đã có cho riêng mình một khoảnh khắc đủ sức sống mãi trong ký ức của giải đấu. Bởi đôi khi, chiến thắng lớn nhất trong bóng đá không nằm ở tỷ số hay danh hiệu mà nằm ở khả năng đứng dậy sau nghịch cảnh tưởng chừng không thể vượt qua.