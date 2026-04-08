Mức lương gây choáng của HLV Ancelotti

Brazil duyệt mức lương 10 triệu euro mỗi năm cùng hợp đồng dài hạn, quyết giữ chân HLV Carlo Ancelotti bằng sức mạnh tài chính.

Ancelotti hưởng lương cao nhất thế giới ở cấp độ ĐTQG.

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) chuẩn bị công bố thỏa thuận gia hạn với HLV Ancelotti, trong đó yếu tố tài chính tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý. ESPN tiết lộ chiến lược gia người Italy nhận mức lương 10 triệu euro mỗi năm, cao nhất thế giới ở cấp độ ĐTQG.

Theo Giveme Sport, thu nhập của cựu HLV Real Madrid cao hơn đáng kể so với những HLV xếp sau như Thomas Tuchel (tuyển Anh, 5,8 triệu euro), Mauricio Pochettino (tuyển Mỹ, 5,2 triệu euro) hay Julian Nagelsmann (4,8 triệu euro).

Dù thu nhập không thay đổi, cấu trúc hợp đồng mới được thiết kế lại theo hướng dài hạn và linh hoạt hơn. Hai bên ký trước bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Sau giai đoạn này, điều khoản gia hạn tự động thêm 2 năm với các chi tiết được thống nhất từ trước sẽ được kích hoạt, giúp Brazil giữ chân Ancelotti đến hết World Cup 2030.

Không chỉ HLV trưởng, đội ngũ trợ lý của Ancelotti cũng được tăng lương theo đề xuất trực tiếp từ ông và được CBF chấp thuận. Động thái cho thấy Brazil sẵn sàng mạnh tay về tài chính để duy trì sự ổn định trong ban huấn luyện, hướng tới mục tiêu chinh phục danh hiệu lớn.

Brazil nằm ở bảng C tại World Cup 2026 cùng Morocco, Haiti và Scotland với cả 3 trận vòng bảng diễn ra trên đất Mỹ. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái, Ancelotti nhanh chóng giúp "Selecao" giành vé dự World Cup. Ở loạt giao hữu gần đây, Brazil đánh bại Croatia nhưng thất thủ trước Pháp.

Dù nền tảng tài chính và chiến lược rõ ràng, bài toán nhân sự vẫn khiến Ancelotti đau đầu, đặc biệt là trường hợp của Neymar. Việc ngôi sao này bị loại khỏi các trận giao hữu vừa qua gây nhiều tranh cãi, đồng thời khả năng góp mặt tại World Cup còn bỏ ngỏ.