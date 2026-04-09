Raphinha thất thần nhìn Barca bại trận

  • Thứ năm, 9/4/2026 06:06 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Rạng sáng 9/4, ngôi sao người Brazil không giấu được sự thất vọng khi ngồi trên khán đài nhìn đội nhà nhận thất bại trong trận lượt đi tứ kết Champions League.

Ánh mắt thay ngàn lời nói của Raphinha.

Barcelona bước vào trận đấu với Atletico Madrid trong bối cảnh thiếu vắng một mắt xích quan trọng trên hàng công.

Raphinha không thể góp mặt do chấn thương gặp phải khi tập trung cùng đội tuyển Brazil cuối tháng 3. Sự thiếu hụt này nhanh chóng để lại dấu ấn rõ rệt trong cách vận hành của đội chủ nhà.

Ống kính truyền hình nhiều lần hướng về Raphinha trên khán đài. Tiền đạo người Brazil lặng lẽ theo dõi trận đấu với ánh mắt đầy tiếc nuối. Anh vốn là nhân tố chủ chốt trong hệ thống tấn công của Barcelona, người tạo ra sự đột biến ở hành lang trái và mang lại chiều sâu cho lối chơi.

Trên sân, Barcelona kiểm soát bóng nhưng thiếu sắc bén. Các pha lên bóng thiếu mạch lạc, đặc biệt ở những tình huống quyết định. Sự vắng mặt của Raphinha khiến đội bóng xứ Catalonia thiếu đi một phương án tạo đột biến rõ ràng.

Khó khăn của Barcelona càng lớn hơn khi Cubarsi nhận thẻ đỏ vào cuối hiệp một. Tình huống này buộc đội chủ nhà phải chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu, khiến thế trận hoàn toàn nghiêng về phía Atletico Madrid.

Tận dụng lợi thế, đội khách gia tăng sức ép, Julian Alvarez mở tỷ số cuối hiệp một trước khi Alexander Sorloth ấn định chiến thắng 2-0 trong hiệp hai. Atletico cho thấy sự lạnh lùng và hiệu quả, trong khi Barcelona bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Trên các khán đài và cả mạng xã hội, không ít CĐV Barcelona đã gọi tên Raphinha sau hàng loạt pha xử lý thiếu chính xác của hàng công, phản ánh rõ khoảng trống mà cầu thủ này để lại.

Thất bại ngay trên sân nhà đẩy Barcelona vào thế khó trước trận lượt về. Nhưng hơn cả kết quả, vấn đề lớn nhất là cách họ vận hành khi thiếu Raphinha, nhân tố có thể tạo khác biệt trong những trận đấu lớn.

Barcelona nhận thất bại lịch sử trước Atletico Madrid

Rạng sáng 9/4, Barca mất người từ sớm và để thua 0-2 ngay trên sân nhà ở tứ kết lượt đi Champions League.

6 giờ trước

Một ánh nhìn của Yamal, cả Barcelona phải chú ý

Phản ứng của Lamine Yamal sau trận thắng Atletico Madrid không phải vấn đề, mà là dấu hiệu rõ ràng cho thấy một tài năng đang bước vào vùng áp lực của siêu sao.

05:01 7/4/2026

Tình hình lực lượng của Atletico và Barcelona

Atletico Madrid bước vào tứ kết Champions League với lực lượng gần như mạnh nhất, trong khi Barcelona chịu tổn thất lớn khi mất Raphinha vì chấn thương.

22:30 6/4/2026

Khác biệt giữa Barcelona và Atletico Madrid Barcelona và Atletico Madrid bước vào trận tứ kết Champions League với 2 triết lý đối lập, qua đó tạo nên sự hấp dẫn của cuộc đối đầu này.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Đào Trần

Raphinha Brazil Atletico Madrid Barcelona Champions League

    Tranh cai trong ngay Liverpool thua PSG hinh anh

    Rashford gay tranh cai hinh anh

    Pepe cung khong nhieu the do hon Cubarsi hinh anh

